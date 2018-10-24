ترمب يشير للمرة الأولى إلى مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بلومبيرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعقد اجتماعا، الأربعاء، مع كبار مسؤولي إدارته للتباحث بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترمب إن الاجتماع سيضم مسؤولين أمريكيين كانوا في السعودية وتركيا للاطلاع على القضية، في إشارة إلى جينا هاسبيل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي زارت تركيا أمس (الثلاثاء)

التفاصيل:

ترمب أجاب على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولية ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي بالقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يدير الأمور في السعودية بشكل واسع في هذه المرحلة، وأنه إذا كان هناك من أحد ضالع في مقتل خاشقجي، فسيكون هو.

ترمب قال "إن السعوديون كان لديهم مخطط سيء جداً ونفذ بشكل سيء، والتستر عليه كان الأسوأ في تاريخ عمليات التستر. خطة سيئة كان ينبغي ألا يتم التفكير فيها. أحدهم أخطأ ونفذ أسوأ عملية تستر على الإطلاق. ومن فكر بذلك أعتقد أنه في ورطة كبيرة، ويجب أن يكون في ورطة".

ترمب أعلن أن واشنطن حصلت على قدر كبير من المعلومات، وأنها الآن أصبحت تعرف كل ما يمكن معرفته.

ترمب كان قد وصف محاولة التستر على قتل خاشقجي بالأسوأ على الإطلاق. أما وزير خارجيته مايك بومبيو، فقال إن الأجهزة الأمنية حددت قائمة ببعض الأفراد، منهم أفراد من الاستخبارات والديوان الملكي ووزارة الخارجية وغيرها، يُشتبه بأنهم شاركوا في قتل خاشقجي.

ترمب قال إن المملكة العرية السعودية حليف جيد جداً للولايات المتحدة. ودون أن يخوض في التفاصيل، أوضح أن الرياض تساعد واشنطن كثيراً فيما يتعلق بإسرائيل، وأسهمت بتمويل كبير في هذا الصدد.

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