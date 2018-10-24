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سياسة

ترمب يشير للمرة الأولى إلى مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
24/10/2018

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بلومبيرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعقد اجتماعا، الأربعاء، مع كبار مسؤولي إدارته للتباحث بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترمب إن الاجتماع سيضم مسؤولين أمريكيين كانوا في السعودية وتركيا للاطلاع على القضية، في إشارة إلى جينا هاسبيل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي زارت تركيا أمس (الثلاثاء)

التفاصيل:
  • ترمب أجاب على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولية ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي بالقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يدير الأمور في السعودية بشكل واسع في هذه المرحلة، وأنه إذا كان هناك من أحد ضالع في مقتل خاشقجي، فسيكون هو.
  • ترمب قال "إن السعوديون كان لديهم مخطط سيء جداً ونفذ بشكل سيء، والتستر عليه كان الأسوأ في تاريخ عمليات التستر. خطة سيئة كان ينبغي ألا يتم التفكير فيها. أحدهم أخطأ ونفذ أسوأ عملية تستر على الإطلاق. ومن فكر بذلك أعتقد أنه في ورطة كبيرة، ويجب أن يكون في ورطة".
  • ترمب أعلن أن واشنطن حصلت على قدر كبير من المعلومات، وأنها الآن أصبحت تعرف كل ما يمكن معرفته.
  • ترمب كان قد وصف محاولة التستر على قتل خاشقجي بالأسوأ على الإطلاق. أما وزير خارجيته مايك بومبيو، فقال إن الأجهزة الأمنية حددت قائمة ببعض الأفراد، منهم أفراد من الاستخبارات والديوان الملكي ووزارة الخارجية وغيرها، يُشتبه بأنهم شاركوا في قتل خاشقجي.
  • ترمب قال إن المملكة العرية السعودية حليف جيد جداً للولايات المتحدة. ودون أن يخوض في التفاصيل، أوضح أن الرياض تساعد واشنطن كثيراً فيما يتعلق بإسرائيل، وأسهمت بتمويل كبير في هذا الصدد.
خلفية:
  • تصعيد الإدارة الأمريكية من ضغوطها على السعودية على خلفية مقتل خاشقجي يأتي بعد حصولها على معلومات وتفاصيل بشأن القضية وكذلك استياء الرئيس ترمب المتزايد من خداع السعوديين له وفقا لوسائل إعلام أمريكية وهو ما يفسر قراره إحالة الأمر على الكونغرس الذي يتخذ اعضاؤه مواقف متشددة في القضية وذلك لاتخاذ قرار بشأن التبعات التي يتعين على الرياض أن تتحملها بسبب مقتل خاشقجي.
  • الخارجية الأمريكية منعت 21 سعوديا من الضالعين في قتل خاشقجي من دخول الولايات المتحدة وذلك ضمن عقوبات أخرى سيتخذ القرار بشأنها بالتنسيق مع الكونغرس ووزارة الخزانة كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكد أيضا أن العقوبات لن تكون كلمة الولايات المتحدة الأخيرة في هذه القضية.

  • يواجه الرئيس ترمب ضغوطا متزايدة من المشرعين في الكونغرس الأمريكي ومن الإعلام لاتخاذ موقف صارم إزاء المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل خاشقجي وفي هذا السياق يأتي التصعيد من قبل إدارته على مستوى المواقف والإجراءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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