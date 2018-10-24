ترمب: إذا كان هناك أحد له علاقة بمقتل خاشقجي فسيكون ابن سلمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إن لديه قناعة بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لم تكن لديه أية معلومات بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تصريحات ترمب لصحيفة وول ستريت جورنال

في رد منه حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان متورطًا في العملية أم لا، قال ترمب "الشخص الذي يدير مثل هذه الأمور (بالسعودية) على هذا المستوى، هو الأمير، ومن ثم إذا كان هناك أحد له علاقة بالحادث فسيكون هو".

أوضح ترمب أنه تناول الحادث مع ولي العهد السعودي أكثر من مرة، وأنه سأله عما إذا كان قد تورط في الحادث أم لا، مضيفًا "الأمير قال لي أنه لا يعرف عن هذا الأمر شيئًا".

أعرب ترمب عن أمله في أن يكون ولي العهد صادقًا فيما قال، مضيفًا "أنا أريد أن أصدقهم، حقيقة أريد أن أصدقهم فيما يقولون".

اعتبر ترمب واقعة قتل خاشقجي بـ"الحادث الذي ينبغي التفكير فيه دائمًا وعدم نسيانه"، مشيرًا أنه كان هناك سعي للتستر على هذه الجريمة بشكل سيء.

أسوأ عملية تستر

في وقت سابق الثلاثاء اعتبر الرئيس الأمريكي محاولة التغطية على ملابسات قضية خاشقجي بأنها "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".

أوضح ترمب إن ما حدث كان "فكرة سيئة بالمبدأ، وتم تنفيذها بشكل سيء وعملية التغطية عليها كانت الأسوأ عبر التاريخ".

اعتراف سعودي