تركيا أطلعت مديرة سي آي إيه على فيديوهات وتسجيلات في قضية خاشقجي

أفادت صحيفة (صباح) التركية بأن أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية على العناصر التي جمعتها في إطار التحقيق في قتل خاشقجي خلال زيارتها تركيا.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء أن أجهزة الاستخبارات التركية، عرضت على مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل "مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي" في إسطنبول.

هاسبل في تركيا لمزيد من المعلومات:

هاسبل سافرت إلى تركيا فيما وصفها مصدر بأنها "زيارة قصيرة" وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي من دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتركيا بإطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.

مصادر مطلعة قالت لرويترز، إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، سعت للاستماع لتسجيل "صوتي يوثق تعذيبه ومقتله".

بحسب صحيفة صباح فإن جينا هاسبل التي تولت إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أبريل/نيسان أجرت من جانب آخر "محادثات رفيعة المستوى" في أنقرة التي وصلتها أمس الثلاثاء.

تحديد المسؤولية في مقتل خاشقجي: