بعد صورة المصافحة.. دعوات لرفع حظر السفر عن أسرة خاشقجي

أثارت صورة مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ردود فعل وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بتحليل معمق من آلاف المغردين الذين أعادوا نشرها تحت تعليقات مختلفة، بينما ذهب آخرون لتحليل شكل الثياب ولغة الجسد للظاهرين في الصورة جميعا، متسائلين عن حقيقة إجبار نجل خاشقجي على مقابلة الملك وولي عهده.

كما علق مغردون على شكل ثياب صلاح خاشقجي التي بدت رثة ولا تليق بمقابلة رسمية.

بينما ذهب آخرون للتعليق على حارس الأمن وهو يتحسس مسدسه وقد رفع عنه غطاء الأمان وهو أمر غير معتاد خاصة وأن المقابلة تتم في الديوان الملكي ومن المؤكد أنها سبقتها إجراءات أمنية وعبور عبر بوابات لكشف المعادن لزوار الملك وولي عهده.

كان عبد الله خاشقجي، نجل الصحفي الراحل، المقيم في الولايات المتحدة نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق بيان قال إنه البيان الأول للأسرة، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة دولية لتقصي الحقائق بشأن مقتل والده.

“The strong moral and legal responsibility which our father instilled in us obliges us to call for the establishment of an independent and impartial international commission to inquire into the circumstances of his death.” – 1st statement by us, @JKhashoggi’s children pic.twitter.com/YX6sIyJFjl — Abdullah Jamal Khashoggi (@ABDULLAKHASHOGI) October 16, 2018

وتفاعلت منذ عدة أيام حملات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب السلطات السعودية بالسماح لأسرة خاشقجي بالسفر خارج السعودية، إذ منع أبناء خاشقجي من السفر واللقاء بوالدهم بعد مغادرة الأخير المملكة العام الماضي بعد منعه لعدة أشهر من الكتابة والتغريد والظهور الإعلامي. وتصاعدت تلك الدعوات بعد نشر صورة المصافحة.

وطالبت كارين عطية محررة قسم مقالات الرأي الدولية في صحيفة واشنطن بوست بممارسة ضغوط دولية على السعودية لرفع حظر السفر عن أبناء خاشقجي الموجودين داخل المملكة.

🔴 نضم صوتنا إلى صوت محررة مقالات #جمال_خاشقجي في واشنطن بوست الصحفية @KarenAttiah في الدعوة لممارسة ضغوط دولية على السلطات السعودية لكي يتم رفع منع السفر التعسفي وبشكل فوري عن أفراد عائلة #خاشقجي الموجودين في المملكة. pic.twitter.com/8TXK7L9h29 — معتقلي الرأي (@m3takl) October 23, 2018

أبرز التعليقات عن مصافحة نجل خاشقجي من ابن سلمان

بيني وبين قاتلي

حكاية طريفة:

فقبْل أن يطعنني

حلَّفني بالكعبة الشريفة..

أن أطعن السيف أنا بجثتي

فهو عجوز طاعن

وكفه ضعيفة.

حلفني أن أحبس الدماء عن ثيابه النظيفة

فهو عجوز مؤمن

سوف يصلي بعدما..

يفرغ من تأدية الوظيفة

— أحمد مطر#خاشقجي #Khashoggi pic.twitter.com/WRTTCKh5P5 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 23, 2018

منعه من السفر

وأمر كلابه بشتم والده

ثم استدرجه للسفارة

ثم قام بخنقه وتعذيبه

ثم قام بقتله وتقطيعه

ثم أنكر معرفته بالحادثة

ثم وجه أذنابه للطعن بعرضه

ثم اعترف بموته بالخطأ أخيرا .. السفاح ابن سلمان يستدعي صلاح بن جمال خاشقجي لقصره ليقدم له تعازيه في مقتل والده الذي قتله بوحشية pic.twitter.com/iihso3J1tV — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 23, 2018

منظر نجل الشهيد #جمال_خاشقجي مؤلم جداً ..

وثوبه في حالة سيئة جداً..

من المستحيل أن يخرج به أي شخص لأي مكان عام..

فكيف لمقابلة الملك وولي عهده ؟

الثوب يحكي الكثير الكثير من الأشياء التي لم يستطع نجل المغدور البوح بها علناً … pic.twitter.com/SDMt76F2FA — نحو الحرية (@hureyaksa) October 23, 2018

هل تم احضار #صلاح_جمال_خاشقجي بالقوة للسلام على الملك وقاتل #جمال_خاشقجي ؟

ثوب صلاح روحي بشيء، يعرف الخليجيون أنك لا يمكن أن تذهب للقاء ملك بهذه الهيئة !!! pic.twitter.com/5xdkGsWiaq — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 23, 2018

قدم سلمان وابنه العزاء لابن #جمال_خاشقجي بينما لم تظهر جثة جمال بعد. كيف يقدم العزاء قبل الدفن؟

هل يعني هذا أن الجثة لن تظهر أبدا؟ الجثة هي أساس القضية، وبدونها لا يمكن إثبات الجريمة على القاتل الذي بات العالم كله يعرفه. pic.twitter.com/5lScXEnefn — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) October 24, 2018

لغة الأعين والجسد تغني عن أي تعليق! pic.twitter.com/B0keuiX2ga — Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) October 23, 2018

https://twitter.com/isso2011/status/1054982849458290689?ref_src=twsrc%5Etfw

وكأن نجل الراحل جمال خاشقجي هو من يعزي ولي العهد السعودي ابن سلمان في الصورة التي لا يختلف في تفسيرها

إثنان.. بسم الله الرحمن الرحيم،

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾

صدق الله العظيم pic.twitter.com/tDxLJ03buz — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 23, 2018