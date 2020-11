بعد صورة المصافحة.. دعوات لرفع حظر السفر عن أسرة خاشقجي

أثارت صورة مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ردود فعل وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بتحليل معمق من آلاف المغردين الذين أعادوا نشرها تحت تعليقات مختلفة، بينما ذهب آخرون لتحليل شكل الثياب ولغة الجسد للظاهرين في الصورة جميعا، متسائلين عن حقيقة إجبار نجل خاشقجي على مقابلة الملك وولي عهده.

كما علق مغردون على شكل ثياب صلاح خاشقجي التي بدت رثة ولا تليق بمقابلة رسمية.

بينما ذهب آخرون للتعليق على حارس الأمن وهو يتحسس مسدسه وقد رفع عنه غطاء الأمان وهو أمر غير معتاد خاصة وأن المقابلة تتم في الديوان الملكي ومن المؤكد أنها سبقتها إجراءات أمنية وعبور عبر بوابات لكشف المعادن لزوار الملك وولي عهده.

كان عبد الله خاشقجي، نجل الصحفي الراحل، المقيم في الولايات المتحدة نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق بيان قال إنه البيان الأول للأسرة، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة دولية لتقصي الحقائق بشأن مقتل والده.

“The strong moral and legal responsibility which our father instilled in us obliges us to call for the establishment of an independent and impartial international commission to inquire into the circumstances of his death.” – 1st statement by us, @JKhashoggi’s children pic.twitter.com/YX6sIyJFjl

— Abdullah Jamal Khashoggi (@ABDULLAKHASHOGI) October 16, 2018