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سياسة

بعد صورة المصافحة.. دعوات لرفع حظر السفر عن أسرة خاشقجي

24/10/2018

أثارت صورة مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ردود فعل وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بتحليل معمق من آلاف المغردين الذين أعادوا نشرها تحت تعليقات مختلفة، بينما ذهب آخرون لتحليل شكل الثياب ولغة الجسد للظاهرين في الصورة جميعا، متسائلين عن حقيقة إجبار نجل خاشقجي على مقابلة الملك وولي عهده.

كما علق مغردون على شكل ثياب صلاح خاشقجي التي بدت رثة ولا تليق بمقابلة رسمية.

بينما ذهب آخرون للتعليق على حارس الأمن وهو يتحسس مسدسه وقد رفع عنه غطاء الأمان وهو أمر غير معتاد خاصة وأن المقابلة تتم في الديوان الملكي ومن المؤكد أنها سبقتها إجراءات أمنية وعبور عبر بوابات لكشف المعادن لزوار الملك وولي عهده.

كان عبد الله خاشقجي، نجل الصحفي الراحل، المقيم في الولايات المتحدة نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق بيان قال إنه البيان الأول للأسرة، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة دولية لتقصي الحقائق بشأن مقتل والده.

وتفاعلت منذ عدة أيام حملات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب السلطات السعودية بالسماح لأسرة خاشقجي بالسفر خارج السعودية، إذ منع أبناء خاشقجي من السفر واللقاء بوالدهم بعد مغادرة الأخير المملكة العام الماضي بعد منعه لعدة أشهر من الكتابة والتغريد والظهور الإعلامي. وتصاعدت تلك الدعوات بعد نشر صورة المصافحة.

وطالبت كارين عطية محررة قسم مقالات الرأي الدولية في صحيفة واشنطن بوست بممارسة ضغوط دولية على السعودية لرفع حظر السفر عن أبناء خاشقجي الموجودين داخل المملكة.

أبرز التعليقات عن مصافحة نجل خاشقجي من ابن سلمان

 

https://twitter.com/isso2011/status/1054982849458290689?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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