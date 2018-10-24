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سياسة

التسجيلات التركية.. كلمة السر في زيارة مديرة المخابرات الأمريكية

جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية
جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية
24/10/2018

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، سعت للاستماع لتسجيل "صوتي يوثق تعذيبه ومقتله".

وسافرت هاسبل إلى تركيا أمس فيما وصفها مصدر بأنها زيارة قصيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتركيا باطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.

تحديد المسؤولية في مقتل خاشقجي:
  • مسؤولو أمن غربيون، قالوا إنه وبرغم التسريبات الإعلامية الكثيرة التي تشير إلى أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب وقتل خاشقجي، لم يتم إطلاع وكالات أمريكية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة.
  • أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية لا تملك أدلة قوية تذكر مع بحثها للدور الذي ربما يكون قد لعبه ولي العهد السعودي في القضية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض الثلاثاء محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل خاشقجي لضباط مارقين لكنه لم يتطرق بالذكر إلى ولي العهد.
المصدر : وكالات
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