التسجيلات التركية.. كلمة السر في زيارة مديرة المخابرات الأمريكية

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، سعت للاستماع لتسجيل "صوتي يوثق تعذيبه ومقتله".

وسافرت هاسبل إلى تركيا أمس فيما وصفها مصدر بأنها زيارة قصيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتركيا باطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.

تحديد المسؤولية في مقتل خاشقجي: