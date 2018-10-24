الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تطال نصف اليمنيين

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من "مجاعة كبرى وشيكة في اليمن لم يشهدها العالم منذ عقود" إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعا لوقف الحرب في البلاد.

وأوضح مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء ناقشت الوضع الإنساني في اليمن، أن نصف سكان اليمن أي نحو 14 مليون شخص قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

وقال لوكوك، أمام مجلس الأمن "يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن، أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية".

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أبرز ما جاء في حديث المسؤول الأممي:

حجم ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب "صادم" وذلك في ضوء إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال العشرين عاما الماضية، في الصومال في 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.

الأمم المتحدة تنسق حاليا تسليم المساعدات لنحو ثمانية ملايين شخص في اليمن، والأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي، حيث يستورد اليمن عادة 90 % من غذائه.

المسؤول دعا إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وحماية إمدادات الغذاء والسلع الأساسية في أنحاء البلاد، وزيادة وسرعة ضخ العملة الصعبة في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية.

لوكوك أوضح قائلا "بينما يعيش ملايين الأشخاص منذ سنوات على المساعدات الغذائية الطارئة، فإن المساعدة التي يحصلون عليها تكفي بالكاد للبقاء على قيد الحياة، وليس النمو".

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