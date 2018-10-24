أمريكا تمنع 21 سعوديا من دخول أراضيها بسبب مقتل خاشقجي

منعت الولايات المتحدة دخول 21 مواطنا سعوديا إلى أراضيها بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.

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