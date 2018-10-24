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سياسة

أمريكا تمنع 21 سعوديا من دخول أراضيها بسبب مقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
24/10/2018

منعت الولايات المتحدة دخول 21 مواطنا سعوديا إلى أراضيها بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.

خلفيات
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة حددت بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وإنها تتخذ إجراءات منها إلغاء تأشيرات الدخول وبحث فرض عقوبات.
  • بومبيو: تلك العقوبات لن تكون كلمة الولايات المتحدة الأخيرة بشأن القضية.
  • بومبيو قال إنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.
  • قتل خاشقجي عقب دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ولم يعثر على جثته حتى الآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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