أردوغان: لن ندع قتلة خاشقجي يفلتون.. من أمروا ومن نفذوا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يفلتون من العدالة بدءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا.

وقال الرئيس التركي في كلمة في أنقرة "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".

وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء.

وتابع "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".

استمرار الضغوط الأوربية والدولية على السعودية

The shocking killing of Saudi journalist #Khashoggi was a horrible crime. Even the slightest trace of hypocrisy would bring shame on us. The only European interest is to reveal all details, regardless of who is behind it.

— Charles Michel (@eucopresident) October 24, 2018