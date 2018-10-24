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سياسة

أردوغان: لن ندع قتلة خاشقجي يفلتون.. من أمروا ومن نفذوا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يفلتون من العدالة بدءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا.

وقال الرئيس التركي في كلمة في أنقرة "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".

وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء.

وتابع "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".

استمرار الضغوط الأوربية والدولية على السعودية
  • رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك: قتل خاشقجي جريمة فظيعة وأي ازدواجية في هذا الصدد تجلب لنا العار. مصلحة أوربا الوحيدة هي الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية بغض النظر عمّن يقف خلفها.

  • أحد أحزاب التحالف الحاكم في إسبانيا قال إن مقتل خاشقجي تضاف إلى جرائم النظام السعودي.
  • الرئيس الإيراني حسن روحاني: السعودية لم تكن لتقتل خاشقجي دون حماية أمريكية.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: أردوغان كان قاسيا جدا في كلمته عن السعودية
  • كلمة أردوغان في البرلمان التركي بشأن خاشقجي أثارت ردود فعل دولية من جانب بريطانيا على لسان متحدثة باسم الخارجية البريطانية إلى جانب بيان مشترك لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى طالبت فيه السعودية بتقديم إجابات عن تفاصيل ما حدث لخاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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