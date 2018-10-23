نيويورك تايمز: أردوغان رفض إغراءات سعودية مقابل إغلاق قضية خاشقجي

قال مصدر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصحيفة نيويورك تايمز، إن أمير مكة، خالد بن فيصل، عرض على تركيا صفقة مغرية مقابل طي صفحة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تفاصيل الخبر:

المصدر قال لنيويورك تايمز إن رئيس الوفد السعودي، خالد بن فيصل، ذهب إلى إسطنبول بهدف معالجة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الفيصل حاول عقد صفقةٍ مع الرئيس التركي من خلال تقديم عروض مغرية له، مقابل أن تستر تركيا على حقيقة ما جرى داخل القنصلية.

حاول الجانب السعودي استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، حيث عرض الأمير السعودي على أردوغان منح تركيا مساعداتٍ مالية، وزيادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى رفع الحصار عن قطر، حليفة تركيا.

المصدر أكدّ على أن عروض الأمير خالد بن فيصل أغضبت أردوغان الذي رفضها بشدّة واعتبرها "رشوةً سياسية".

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