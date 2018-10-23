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نيويورك تايمز: أردوغان رفض إغراءات سعودية مقابل إغلاق قضية خاشقجي

الأمير خالد الفيصل (يمين) التقى الرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي في اسطنبول
الأمير خالد الفيصل (يمين) التقى الرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي في اسطنبول
23/10/2018

قال مصدر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصحيفة نيويورك تايمز، إن أمير مكة، خالد بن فيصل، عرض على تركيا صفقة مغرية مقابل طي صفحة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تفاصيل الخبر:
  • المصدر قال لنيويورك تايمز إن رئيس الوفد السعودي، خالد بن فيصل، ذهب إلى إسطنبول بهدف معالجة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • الفيصل حاول عقد صفقةٍ مع الرئيس التركي من خلال تقديم عروض مغرية له، مقابل أن تستر تركيا على حقيقة ما جرى داخل القنصلية.
  • حاول الجانب السعودي استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، حيث عرض الأمير السعودي على أردوغان منح تركيا مساعداتٍ مالية، وزيادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى رفع الحصار عن قطر، حليفة تركيا.
  • المصدر أكدّ على أن عروض الأمير خالد بن فيصل أغضبت أردوغان الذي رفضها بشدّة واعتبرها "رشوةً سياسية".
خلفية:
  • قضية خاشقجي تشهد تفاعلات واسعة وسط تنديد دولي بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على يد فريق أمني أرسل خصيصا لذلك من السعودية، يضم عددا من الأفراد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
المصدر : نيويورك تايمز
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