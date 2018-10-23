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سياسة|السعودية

مراسلون بلا حدود: تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين في السعودية

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
23/10/2018

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السعودية تسجل ارتفاعا مستمراً في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

التفاصيل:
  • المنظمة رأت أن التغيير الجذري للسلطات وحده كفيل بإيقاف هذا التوجه السلبي.
  • المنظمة قالت إن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 15 صحفيا في البلاد خلال عام واحد، وإن نحو 27 إعلاميا وراء القضبان.
  • المنظمة أصدرت ما سمته "إجراء تنبيهيا"، أشارت فيه إلى ان السعودية التي تقبع في المركز 169 من بين 180 دولة في مؤشر الصحافة، تبدو مرشحة للتراجع أكثر.
  • المنظمة شددت على أن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي يُظهر أن النظام ماضٍ دون هوادة في إسكات الأصوات الناقدة، وإن كان يتذرع بحداثة صورية.
  • المنظمة نددت بلجوء السعودية للدعاية المضادة في خضم التعاطي مع قضية خاشقجي، واتهام قطر وتركيا بتغطية إعلامية منحازة ومتناقضة ومثيرة للقلاقل.
  • المنظمة دعت السعودية إلى كشف جميع عناصر التحقيق بشأن خاشقجي، والموافقة على التعاون مع لجنة تحقيق دولية بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة.
  • المنظمة حذرت من تشديد السعودية قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتهديد المخالفين بالاعتقال والسجن والاتهام بالخيانة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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