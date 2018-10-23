مراسلون بلا حدود: تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين في السعودية

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السعودية تسجل ارتفاعا مستمراً في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
التفاصيل:
- المنظمة رأت أن التغيير الجذري للسلطات وحده كفيل بإيقاف هذا التوجه السلبي.
- المنظمة قالت إن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 15 صحفيا في البلاد خلال عام واحد، وإن نحو 27 إعلاميا وراء القضبان.
- المنظمة أصدرت ما سمته "إجراء تنبيهيا"، أشارت فيه إلى ان السعودية التي تقبع في المركز 169 من بين 180 دولة في مؤشر الصحافة، تبدو مرشحة للتراجع أكثر.
- المنظمة شددت على أن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي يُظهر أن النظام ماضٍ دون هوادة في إسكات الأصوات الناقدة، وإن كان يتذرع بحداثة صورية.
- المنظمة نددت بلجوء السعودية للدعاية المضادة في خضم التعاطي مع قضية خاشقجي، واتهام قطر وتركيا بتغطية إعلامية منحازة ومتناقضة ومثيرة للقلاقل.
- المنظمة دعت السعودية إلى كشف جميع عناصر التحقيق بشأن خاشقجي، والموافقة على التعاون مع لجنة تحقيق دولية بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة.
- المنظمة حذرت من تشديد السعودية قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتهديد المخالفين بالاعتقال والسجن والاتهام بالخيانة.