مراسلون بلا حدود: تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين في السعودية

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السعودية تسجل ارتفاعا مستمراً في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

التفاصيل: