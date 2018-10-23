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سياسة

عقوبات أمريكية على 8 أشخاص بتهمة دعم طالبان

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن
23/10/2018

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثمانية أشخاص، من بينهم إيرانيان، بتهمة دعم حركة طالبان الأفغانية.

  • الوزارة صنفت الأشخاص على أنهم "إرهابيون عالميون"، وهو الإجراء الذي يسمح للحكومة الأمريكية بتجميد الأصول الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأمريكي.
  • الوزارة قالت في بيان إن العقوبات الأمريكية استهدفت أعضاء طالبان الذين كان لهم دور في"هجمات انتحارية" وأنشطة مدمرة أخرى في أفغانستان، فضلا عن الإيرانيين الذين يقدمون دعما ماديا وماليا.
  • من بين هؤلاء الأشخاص أربعة أفغان وباكستانيان واثنان لهما صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
  • الوزارة قالت إن الإيرانيين المرتبطين بفيلق القدس واللذين استهدفتهما العقوبات ضد طالبان هما محمد إبراهيم أحادي واسماعيل رضوي.
  • الآخرون الذين تم فرض عقوبات ضدهم هم: عبد الله صمد فاروقي، ومحمد داود مزمل، وعبد الرحيم منان، وحافظ ماجد، وصدر ابراهيم وآخر يدعى عبد العزيز.
  • وزارة الخزانة فرضت عقوبات إضافية على نعيم باريش الذي سبق فرض عقوبات ضده عام 2012 بموجب العقوبات الدولية ضد المخدرات.
  • وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال إن "توفير إيران التدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان إنما هو مثال آخر على تدخل طهران السافر في المنطقة ودعمها للإرهاب".
  • منوتشين: الولايات المتحدة وشركاؤنا لن يتسامحوا مع النظام الإيراني الذي يستغل أفغانستان لتوسيع نطاق سلوكه المزعزع للاستقرار.
  • يزور منوتشين الشرق الأوسط لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات الوشيكة على إيران.
  • وكالة الأنباء السعودية أعلنت أن دول الخليج العربية (السعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات والبحرين) فرضت هي أيضا العقوبات التي استهدفت طالبان.
  • الوكالة ذكرت أن السعودية والبحرين أضافتا الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري لقائمتيهما للأشخاص والمنظمات التي يشتبه بتمويلها الإرهاب.
خلفية:
  • العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب موجة عنف شهدتها أفغانستان قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي.
  • أصيب أمريكيان في هجوم أسفر عن مقتل قائد شرطة إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
  • تم الكشف عن أن ضابط بالجيش الأمريكي برتبة بريجادير جنرال، كان أحد المصابين في الهجوم.
  • أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي مثل ضربة مدمرة للحكومة حيث أدى إلى مقتل قائد الشرطة في أحد أهم الأقاليم الأفغانية وأظهر قدرة الحركة على مهاجمة كبار القادة.
  • من المقرر أن تفرض واشنطن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تتعلق بالصناعة النفطية، بعد فرض حزمة أولى مرتبطة بصادرات صناعية وعمليات مصرفية في أغسطس/ آب الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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