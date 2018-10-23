عقوبات أمريكية على 8 أشخاص بتهمة دعم طالبان

من المقرر أن تفرض واشنطن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تتعلق بالصناعة النفطية، بعد فرض حزمة أولى مرتبطة بصادرات صناعية وعمليات مصرفية في أغسطس/ آب الماضي.