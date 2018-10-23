شروخ في ماكينة التأثير السعودي في واشنطن بعد مقتل خاشقجي

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية التدهور الحاصل في علاقة السعودية بشركات العلاقات العامة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.

صورة المملكة:

التقرير ألمح إلى أنه عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 والتي نفذها 19 شخصا بطائرات مخطوفة، 15 منهم سعوديو الجنسية، لجأت السعودية إلى حملة ضغط وعلاقات عامة تهدف إلى الحفاظ على علاقتها الحساسة والمهمة مع الولايات المتحدة.

السعودية تواجه الأن أزمة علاقات لم تتوقعها، رغم تخصيصها أكثر من 100 مليون دولار للتأثير على واشنطن. وذلك بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ما أدى إلى موجة غضب ضد المملكة بمستوى لم تشهده منذ سنوات. خاصة أن خاشقجي كان يتمتع بحضور كبير في الأوساط الثقافية في واشنطن.

ما الذي تغير:

المشرعون الأمريكيون والمؤسسات الذين كانوا يقبلون بصدر رحب أموال من الرياض، يسعون الأن إلى النأي بأنفسهم عن المملكة، بعد أن كانوا يسعون إلى التودد إلى السعوديين.

أعضاء في الكونغرس الأمريكي طالبوا باتخاذ خطوات لم تكن تخطر في البال من قبل، من بينها، المطالبة بطرد السفير السعودي إلى واشنطن وتعليق مبيعات الأسلحة الى السعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية.

منذ اختفاء خاشقجي ثم مقتله قالت أربع مجموعات ضغط على الأقل أنها لن تمثل السعودية بعد الآن.

من بين من أوقفوا تعاونهم مع السعودية المحامي البارز ثيودور اولسون الذي ترافع لصالح الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أمام المحكمة العليا، والذي حصلت شركته على 250 ألف دولار على الأقل.

مراكز أكاديمية في واشنطن أعلنت الابتعاد عن السعودية. حيث أعرب معهد الشرق الأوسط الذي كان شريكا للسعودية لفترة طويلة، عن "الصدمة والغضب" بسبب مقتل خاشقجي الذي كان يشارك بشكل متكرر في حلقات النقاش في المركز، وخفض المركز علاقته بالمملكة.

معهد بروكينغز المرموق أنهى عقداً مع السعودية بينما قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه يعيد تقييم علاقاته مع الرياض.

الباحث البارز في صندوق مارشال الالماني في الولايات المتحدة جامي فلاي، توقع تزايد الضغوط من الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

فلاي: "سيتعين على الإدارة أن تستجيب بشكل معين للضغط في الكونغرس وتُظهر لأعضاء الكونغرس القلقين أنها تأخذ هذه المسألة على محمل الجد".

مدير مبادرة شفافية النفوذ الاجنبي في مركز "انترناشونال بوليسي" بن فريمان، قال إن "الكثير من الأمريكيين لا يعرفون الكثير عن السعودية. فهي ليست مقصدا للسفر لأسباب عديدة، وكان من السهل على شركات العلاقات العامة ملء هذا الفراغ".

فريمان: "أعتقد أن ما حدث هو أن هذه القضية سلطت الضوء على المملكة.. فقد كان جمال خاشقجي يعيش هنا وأعتقد أن الكثير من الصحفيين اعتبروا ما حصل قضية شخصية كأن واحداً منهم تعرض لهجوم".

جدير بالذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أحبط مجلس الشيوخ بصعوبة اقتراحا لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، والتي تقول الأمم المتحدة إنها أدت إلى مقتل آلاف المدنيين.

كيف تغلغلت الرياض في واشنطن؟