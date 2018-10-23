شاهد: ولي العهد السعودي يغادر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر قاعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بعد وقت قصير من حضوره دون أن يلقي كلمة كانت مقررة .

التفاصيل:

الوكالة نقلت عن بن سلمان قوله إنه راض عن المؤتمر، موضحا أن "المؤتمر عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مقاطعة واسعة من عشرات الشركات العالمية والشخصيات السياسية والاقتصادية على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

محاسبة المقصرين: