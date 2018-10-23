شاهد: ولي العهد السعودي يغادر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر قاعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بعد وقت قصير من حضوره دون أن يلقي كلمة كانت مقررة .
التفاصيل:
- الوكالة نقلت عن بن سلمان قوله إنه راض عن المؤتمر، موضحا أن "المؤتمر عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".
- جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مقاطعة واسعة من عشرات الشركات العالمية والشخصيات السياسية والاقتصادية على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
محاسبة المقصرين:
- مجلس الوزراء السعودي أعلن أن المملكة اتخذت إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصرين كائناً من كان، في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، حسب بيان للمجلس.
- البيان: الإجراءات لا تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات تصحيحية، وأن الإجراءات تعكس اهتمام المملكة بحياة مواطنيها.
- المجلس أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
- الإعلان جاء خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض.