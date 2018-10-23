شاهد: ملك السعودية وولي عهده يعزيان نجل خاشقجي وشقيقه

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، وشقيقه سهل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
التفاصيل:
- جرى اللقاء (الثلاثاء) في قصر اليمامة في الرياض. وقدم الملك وولي عهده تعازيهما لنجله صلاح ولعائلة خاشقجي
- قناة الإخبارية السعودية قالت أن أبناء خاشقجي قدمو ا الشكر للملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على مواساتهما في وفاة الفقيد.
محاسبة المقصرين:
- مجلس الوزراء السعودي أعلن أن المملكة اتخذت إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصرين كائناً من كان، في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، حسب بيان للمجلس.
- البيان: الإجراءات لا تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات تصحيحية، وأن الاجراءات تعكس اهتمام المملكة بحياة مواطنيها.
- المجلس أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
- الإعلان جاء خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
خلفية:
- بعدما أكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية التي دخلها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، عادت وقالت إنه قتل داخلها. نافية أي دور لولي العهد في ذلك، تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تورطه.
- الرياض حملت مسؤولية مقتل خاشقجي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد بعض سياسات الأمير محمد، لمجموعة من السعوديين قالت إنهم حاولوا التفاوض معه في القنصلية لإعادته الى المملكة، قبل أن يندلع شجار و"اشتباك بالأيدي" ما أدى الى مقتله.
- السلطات السعودية أعلنت أنها أوقفت 18 شخصا على ذمة القضية.
- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طالب (الثلاثاء) بأن تتم محاكمة المشتبه بهم الـ18 في بلاده، مشيرا إلى أن التخطيط لعملية القتل تم قبل أيام من وقوعها، ومشددا على وجوب معاقبة جميع الضالعين في القضية.