شاهد: ملك السعودية وولي عهده يعزيان نجل خاشقجي وشقيقه

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، وشقيقه سهل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

التفاصيل:

جرى اللقاء (الثلاثاء) في قصر اليمامة في الرياض. وقدم الملك وولي عهده تعازيهما لنجله صلاح ولعائلة خاشقجي

قناة الإخبارية السعودية قالت أن أبناء خاشقجي قدمو ا الشكر للملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على مواساتهما في وفاة الفقيد.

محاسبة المقصرين:

مجلس الوزراء السعودي أعلن أن المملكة اتخذت إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصرين كائناً من كان، في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، حسب بيان للمجلس.

البيان: الإجراءات لا تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات تصحيحية، وأن الاجراءات تعكس اهتمام المملكة بحياة مواطنيها.

المجلس أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

الإعلان جاء خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

خلفية: