شاهد: تسجيلات كاميرات المراقبة لفريق اغتيال خاشقجي

حصلت "الجزيرة"، الثلاثاء، على صور كاميرات المراقبة في مطار أتاتورك في اسطنبول، والتي تُـظهر وصول ومغادرة الفريق السعودي المكلف باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

الصور تُظهر لحظة وصول الفريق إلى جناح الشخصيات المهمة في المطار، يتقدمهم ماهر المطرب، قائد فريق الاغتيال، ويتبعه على ما يبدو مصطفى مدني، وهو الشخص الذي قام بدور شبيه خاشقجي.

في صور أخرى يَـظهر ماهر المطرب، أثناء تفتيشه من قبل الأمن التركي يوم مغادرته إسطنبول، إضافة إلى مَـن معه من أعضاء الفريق.

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