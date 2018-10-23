شاهد| ترمب: أردوغان كان قاسيا جدا في كلمته عن السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرئيس التركي طيب أردوغان كان "قاسيا جدا" إزاء السعودية في التصريحات التي أدلى بها، الثلاثاء، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق،اليوم، نقلت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية عن الرئيس دونالد ترمب قوله إن "السعوديين خانوا ثقته"، وأنه يشعر بالانزعاج بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت القناة أن ترمب أبلغ المسؤولين السعوديين بأنه يلومهم لأنهم جعلوه يظهر بمظهر سيئ.

أبرز ما قاله ترمب:

يجب أن يكون هناك نوع من العقوبات على السعودية.

سأتحدث عما حدث لخاشقجي بعد عودة الفريق الأمني من تركيا وعلى رأسه مديرة وكالة المخابرات المركزية.

محاولة التستر على ما حدث لخاشقجي أسوأ تستر على الإطلاق.

سأترك للكونغرس تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية على أن يتشاور في ذلك معي.

مخطط قتل خاشقجي كان سيئا منذ البداية والتستر على العملية كان سيئا أيضا والذي فكر به هو بورطة كبيرة الآن.

السعودية كانت حليفا رائعا ومن أكبر المستثمرين في بلادنا وما قامت به غير مبرر.

نحمي دولا غنية كالسعودية وعليها أن تدفع الثمن.

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