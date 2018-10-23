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سياسة

شاهد| ترمب: أردوغان كان قاسيا جدا في كلمته عن السعودية

23/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرئيس التركي طيب أردوغان كان "قاسيا جدا" إزاء السعودية في التصريحات التي أدلى بها، الثلاثاء، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق،اليوم، نقلت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية عن الرئيس دونالد ترمب قوله إن "السعوديين خانوا ثقته"، وأنه يشعر بالانزعاج بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت القناة أن ترمب أبلغ المسؤولين السعوديين بأنه يلومهم لأنهم جعلوه يظهر بمظهر سيئ.

أبرز ما قاله ترمب:
  • يجب أن يكون هناك نوع من العقوبات على السعودية.
  • سأتحدث عما حدث لخاشقجي بعد عودة الفريق الأمني من تركيا وعلى رأسه مديرة وكالة المخابرات المركزية.
  • محاولة التستر على ما حدث لخاشقجي أسوأ تستر على الإطلاق.
  • سأترك للكونغرس تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية على أن يتشاور في ذلك معي.  
  • مخطط قتل خاشقجي كان سيئا منذ البداية والتستر على العملية كان سيئا أيضا والذي فكر به هو بورطة كبيرة الآن.
  • السعودية كانت حليفا رائعا ومن أكبر المستثمرين في بلادنا وما قامت به غير مبرر.
  • نحمي دولا غنية كالسعودية وعليها أن تدفع الثمن.
خلفيات:
  • الرئيس التركي رفض خلال خطاب له اليوم الرواية الرسمية السعودية التي تحدثت عن مقتل خاشقجي خلال "شجار" بينه وبين أعضاء الفريق السعودي داخل القنصلية، معتبرا أن الحادثة مدبرة بغرض القتل.
  • تأكيد أردوغان على أن العملية مدبرة وقيامه بسرد عدد من الأدلة يعد أول تأكيد رسمي تركي على صحة التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية والعالمية خلال الأيام الماضية.
  • أردوغان تجاهل بشكل كامل الحديث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مكتفيا بالحديث عن الملك سلمان والإشادة به، في رسالة غير مباشرة للأخير تهدف لفصله عن ولي العهد وتدعوه للتحرك بصورة أكبر في القضية، كما تهدف لزيادة الضغط على ولي العهد وإخضاعه للمحاسبة.
  • أردوغان أشار إلى ضرورة الكشف عن جميع المتورطين في القضية "من أسفل السلم إلى أعلاه" مؤكدا أن إلقاء المسؤولية على أفراد من الاستخبارات والأمن غير كاف.
  • أردوغان لوح بإمكانية تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" أي دولية في القضية، وهو على ما يبدو رسالة مبطنة للجانب السعودي في حالة إصراره على عدم التعاون والكشف عن جميع المتورطين في العملية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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