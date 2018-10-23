شاهد: الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو وبر الصين الرئيسي، في الوقت الذي تشدد الصين فيه قبضتها على مناطقها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويأتي افتتاح الجسر، الثلاثاء، مع الذكرى الأربعين لبدء الإصلاحات في الصين التي أدت إلى تحويل البلاد من اقتصاد قائم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد تحركه السوق.

معلومات عن الجسر

الجسر يتألف من مقاطع يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترًا إلى جانب نفق بطول 6 كيلومترات و700 متر ووصف بأنه أطول معبر بحري يضم جسرًا ونفقًا في العالم .

الجسر يربط ما بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة تشوهاي وجزيرة ماكاو، ويعد واحدًا من أطول الجسور في العالم، حيث يمر عبر مصب نهر اللؤلؤ في جنوب الصين .

هذا المشروع الضخم الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني، يعد الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى .

الجسر سيفتتح أمام حركة المرور الأربعاء .

العمل بالجسر بدأ عام 2009 وتعرضت الأعمال فيه للتأخير بسبب تخطي الميزانية وقضايا فساد وحصول حالات وفاة بين العمال .

منتقدون ومؤيدون

السلطات الصينية أعلنت عن حفل الافتتاح الأسبوع الماضي، وسط تذمر برلمان هونغ كونغ وشركات النقل في المدينة من عدم إعلامهم مسبقًا بالافتتاح.

منتقدو المشروع يقولون إن الجسر البحري الجديد الذي بلغت كلفته مليارات الدولارات هو وسيلة أخرى لدمج هونغ كونغ مع الصين، مع تزايد المخاوف من تآكل الحريات في المدينة.

مؤيدو المشروع يروجون له باعتباره معجزة هندسية من شأنها تعزيز الأعمال وخفض الوقت الذي يستغرقه السفر, في حين يرى فيه آخرون أنه مجرد مشروع هائل ومكلف يخفي أهدافًا سياسية .

إجراءات العبور