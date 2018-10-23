روسيا: سنرد بالمثل إذا انسحبت أمريكا من معاهدة القوى النووية

قالت روسيا (الاثنين) إنها سترد بالمثل لاستعادة التوازن العسكري مع الولايات المتحدة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، السبت الماضي، أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها، في 1987، مع الاتحاد السوفيتي آنذاك.

لكن روسيا أشارت إلى أنها ربما تتراجع عن ذلك إذ أبلغ مسؤول كبير في الكرملين مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون باستعداد موسكو لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن تطبيق المعاهدة الموقعة عام 1987.

التفاصيل:

رد الفعل التحذيري من موسكو جاء بعد أن قال ترمب (السبت) الماضي إن واشنطن ستنسحب من المعاهدة التي تعود لحقبة الحرب الباردة والتي خلصت أوربا من الصواريخ النووية.

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين وصف خطة ترمب المزمعة للانسحاب بأنها مثار قلق عميق لدى موسكو.

بيسكوف قال خلال مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف "هذه الإجراءات قد تجعل العالم أكثر خطورة".

بيسكوف قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر مرارا إن انتهاء المعاهدة سيجبر روسيا على اتخاذ اجراءات محددة لحماية أمنها.

رغم نفي روسيا المتكرر فإن لدى السلطات الأمريكية قناعة بأن موسكو تعمل على تطوير، بل إنها نشرت، منظومة صواريخ في انتهاك للمعاهدة وهو ما قد يسمح لروسيا بشن ضربة جوية نووية على أوربا خلال وقت قصير.

بيسكوف: "هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تتخفى، لكنها ستبدأ علنا في تطوير هذه الأنظمة في المستقبل، وإذا تم تطوير هذه الأنظمة، فإن هناك إجراءات ضرورية من دول أخرى، وفي هذه الحالة روسيا، لإعادة التوازن في هذا المجال".

بولتون في موسكو:

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أجرى محادثات في موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

بولتون نفى في تصريحات بعد المحادثات، صحة ما تقوله روسيا بأن الولايات المتحدة تلوح بالانسحاب من المعاهدة من أجل ابتزاز روسيا.

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن بولتون قوله إن واشنطن لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن نشر صواريخ في أوربا لاستهداف موسكو في حالة تمزيق المعاهدة.

بولتون: روسيا تنتهك المعاهدة.

إذاعة (صوت موسكو) نقلت عن بولتون قوله "الخطوة المقبلة هي المشاورات مع أصدقائنا في أوروبا وآسيا" مضيفا أن المشاورات مع روسيا ستستمر أيضا.

خلفية: