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دماء وملابس وحمض نووي.. جهود لاقتفاء أثر بقايا جثة خاشقجي

ناشط يتنكر في شكل ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي
ناشط يتنكر في شكل ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي
23/10/2018

أفاد مصدر تركي للجزيرة أن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، صوّر عملية قتل وتقطيع جثة خاشقجي بالكامل.

تطورات القضية:
  • مصدر تركي قال للجزيرة إن فريق اغتيال خاشقجي قام بتصوير عملية القتل وتقطيع الجثمان بالكامل داخل القنصلية.
  • عثرت السلطات التركية على سيارة تابعة للقنصلية في مرآب في إسطنبول كانت متوقفة فيه منذ الأيام الأولى لقتل خاشقجي في حين يتواصل البحث عن سيارة أخرى.
  • ووفقا لصور المراقبة قام أحد الأشخاص بأخذ أكياس من السيارة المتوقفة في المرآب قبل أن يهم بالمغادرة في السيارة الثانية.
  • السلطات التركية قالت إنه لم يسمح لهم بتفتيش السيارة الدبلوماسية التابعة للقنصلية من قبل السلطات السعودية.
  • قال مراسل الجزيرة مباشر نقلا عن مصادر تركية إن الشرطة عثرت على أجزاء من الحمض النووي تعود إلى خاشقجي داخل إحدى السيارات التابعة للقنصلية. 
  • يتواصل البحث عن جثة خاشقجي أو ما تبقى منها في 3 مناطق بإسطنبول.
  • كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمقرب من ابن سلمان أمر فريق الاغتيال بجلب رأس خاشقجي، فيما كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الشرطة تشتبه في أن أجزاء من جثة خاشقجي قد نقلت إلى السعودية.
العثور على ملابس خاشقجي
  • وسائل إعلام تركية قالت إن الشرطة عثرت على ملابس الصحفي السعودي جمال خاشقجي في منطقة قريبة من قنصلية بلاده بإسطنبول التي قتل فيها.
  • المصادر التركية قالت إن الشرطة وجدت ملابس خاشقجي في حاوية قمامة بمنطقة ليفينت وعلى بعد كيلومتر واحد تقريبا من القنصلية السعودية.
  • تقوم السلطات حاليا بفحص الملابس بحثا عن مزيد من الأدلة.
  • نشرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أمس الإثنين مقاطع مصورة تظهر مصطفى المدني، وهو أحد المشتبه بهم الـ15 في الجريمة، وهو يرتدي ملابس خاشقجي ويخرج من الباب الخلفي للقنصلية السعودية بإسطنبول بعد نحو 4 ساعات من دخول خاشقجي.
  • التقطت كاميرات المراقبة توجه "المدني" في ثياب خاشقجي إلى منطقة مسجد السلطان أحمد الشهيرة (وسط إسطنبول)، بعد ساعات من دخول خاشقجي إلى القنصلية.
المصدر : الجزيرة
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