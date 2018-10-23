دماء وملابس وحمض نووي.. جهود لاقتفاء أثر بقايا جثة خاشقجي

أفاد مصدر تركي للجزيرة أن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، صوّر عملية قتل وتقطيع جثة خاشقجي بالكامل.

تطورات القضية:

مصدر تركي قال للجزيرة إن فريق اغتيال خاشقجي قام بتصوير عملية القتل وتقطيع الجثمان بالكامل داخل القنصلية.

عثرت السلطات التركية على سيارة تابعة للقنصلية في مرآب في إسطنبول كانت متوقفة فيه منذ الأيام الأولى لقتل خاشقجي في حين يتواصل البحث عن سيارة أخرى.

ووفقا لصور المراقبة قام أحد الأشخاص بأخذ أكياس من السيارة المتوقفة في المرآب قبل أن يهم بالمغادرة في السيارة الثانية.

السلطات التركية قالت إنه لم يسمح لهم بتفتيش السيارة الدبلوماسية التابعة للقنصلية من قبل السلطات السعودية.

قال مراسل الجزيرة مباشر نقلا عن مصادر تركية إن الشرطة عثرت على أجزاء من الحمض النووي تعود إلى خاشقجي داخل إحدى السيارات التابعة للقنصلية.

يتواصل البحث عن جثة خاشقجي أو ما تبقى منها في 3 مناطق بإسطنبول.

كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمقرب من ابن سلمان أمر فريق الاغتيال بجلب رأس خاشقجي، فيما كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الشرطة تشتبه في أن أجزاء من جثة خاشقجي قد نقلت إلى السعودية.

العثور على ملابس خاشقجي