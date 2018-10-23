خمسة ألغاز تحيط بقضية خاشقجي في خطاب أردوغان

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بكشف ملابسات" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبالرغم من أن الرئيس التركي قدم عدة عناصر جديدة مؤكداً معلومات نشرتها وسائل إعلام، مازال هناك العديد من الأسئلة التي ينتظر الجميع الإجابة عليها بعد ثلاثة أسابيع من جريمة قتل خاشقجي.

من أمر بالقتل؟

أردوغان طرح بنفسه هذا السؤال في خطابه الثلاثاء. فبحسب قوله، قدِم فريق مؤلف من 15 سعودياً إلى إسطنبول لقتل خاشقجي.

الرئيس التركي سأل "ممن تلقى هؤلاء الأشخاص الأوامر؟ نحن نبحث عن أجوبة".

وسائل إعلام تركية توجه منذ أيام أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إلا أن الرياض ترفض هذه الاتهامات.

بعد أن قدّمت الرياض روايات متناقضة، تقول حالياً إن العملية لم تجر بأوامر من السلطات ولم يتم إبلاغ ولي العهد بها.

الرواية السعودية باتت موضع تشكيك وتساؤلات، من جانب تركيا وكذلك من جانب الدول الغربية.

أين الجثة؟

في المرحلة الراهنة، لم يتم العثور رسمياً على جثة خاشقجي.

العديد من وسائل الإعلام التركية أفادت أنه بعد قتل خاشقجي، قام أفراد الأمن السعوديون بتقطيع جثة الصحفي.

محققون أتراك أجروا عمليات تفتيش في غابة بلغراد قرب إسطنبول، وكذلك في مدينة يلوا في شمال غرب تركيا.

أردوغان أشار، الثلاثاء، إلى أن العملاء السعوديين قاموا بعملية رصد في هذين الموقعين قبل قتل خاشقجي.

كيف قُتل خاشقجي؟

أردوغان وصف بالتفاصيل تحضيرات العملاء السعوديين الـ15 لكنّه لم يتطرق إلى الطريقة التي قُتل بها خاشقجي.

تساءل مراقبون عن سبب ذلك. وهل لم يحدد التحقيق بعد ظروف الجريمة؟ أم أن أردوغان امتنع عن كشف هذه المعلومات لعدم احراج الرياض؟

وسائل إعلام تركية قالت منذ الأيام الأولى لقتل خاشقجي إنه تم قطع رأسه، فيما تحدثت صحف أخرى عن خنقه أولا.

هل هناك تسجيل لما حدث؟

وسائل إعلام تركية عدة أفادت أن المحققين الأتراك لديهم تسجيل لأحداث الجريمة.

محللون قالوا إن هذا التسجيل إذا وُجد، سيشكل أداة ضغط لأنقرة على الرياض، وسيسبب حرجا كبيرا للسعودية وقد يفجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

لم يذكر أردوغان شيئا عن وجود تسجيل صوتي للجريمة في خطابه.

هل ولي العهد السعودي متورط؟