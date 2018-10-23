خطاب أردوغان: رفض للرواية السعودية وعدم الاكتفاء بالتضحية بالمنفذين

على الرغم من اللهجة الدبلوماسية الهادئة التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته اليوم الثلاثاء، إلا أنها حملت عددا من المؤشرات والرسائل غير المباشرة.

أبرز الرسائل في خطاب أردوغان: