ترمب: عملية قتل خاشقجي حمقاء وغبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول كانت "مؤامرة باءت بالفشل".
مؤامرة فاشلة
تطورات
- مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل بصدد السفر إلى تركيا للعمل على التحقيق بشأن خاشقجي.
- في الرياض، اجتمع الأمير محمد مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وناقشا "أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية سعودية.
- منوتشين وأكثر من 20 متحدثًا كبيرًا آخرين عشرات المؤسسات الاقتصادية والاعلامية الكبرى، كانوا قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في مؤتمر الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء" بالرياض.
- المطالب تزايدت في الداخل الأمريكي وخاصة داخل الكونغرس بضرورة إقصاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الحكم، والكشف عن كل المتورطين، ووقف بيع السلاح للرياض.