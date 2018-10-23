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سياسة

ترمب: عملية قتل خاشقجي حمقاء وغبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
23/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول كانت "مؤامرة باءت بالفشل".

مؤامرة فاشلة
  • الرئيس الأمريكي وصف عملية قتل خاشقجي بأنها "حمقاء وغبية"، وقال إنه سيكون "مستاء للغاية" إذا تبين ضلوع ملك السعودية وولي عهده في العملية.
  • الرئيس الأمريكي عبّر عن رفضه لمهلة مدتها شهر قال إن السعودية طلبتها للكشف عن تفاصيل مقتل خاشقجي، مشيرًا الى أنها "طويلة جدًا.. ولا يوجد سبب لذلك".

  • ترمب قال إنه غير راض عن رواية السعودية بشأن مقتل خاشقجي في تركيا لكنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض.

تطورات
  • مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل بصدد السفر إلى تركيا للعمل على التحقيق بشأن خاشقجي.
  • في الرياض، اجتمع الأمير محمد مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وناقشا "أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية سعودية.
  • منوتشين وأكثر من 20 متحدثًا كبيرًا آخرين عشرات المؤسسات الاقتصادية والاعلامية الكبرى، كانوا قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في مؤتمر الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء" بالرياض.
  • المطالب تزايدت في الداخل الأمريكي وخاصة داخل الكونغرس بضرورة إقصاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الحكم، والكشف عن كل المتورطين، ووقف بيع السلاح للرياض.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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