بنس يطالب الرياض بأجوبة على ما طرحه أردوغان بشأن خاشقجي

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، إن بلاده ستطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وأضاف خلال تصريحات لصحيفة واشنطن بوست "العالم يراقب. الشعب الأمريكي يريد أجوبة وسنطالب بالحصول على هذه الأجوبة".

تصريحات بنس:

ما قاله الرئيس أردوغان هذا الصباح بأن هذه العملية الوحشية كانت متعمدة وتم التخطيط لها قبلها بأيام يتعارض مع التأكيدات التي قدمها النظام السعودي، والولايات المتحدة ستطالب بأجوبة على خلفية الوقائع التي سردها الرئيس التركي.

الرئيس ترمب عبر بالفعل عن خشيته من أنه كان هناك خداع وكذب منذ البداية، وقام بإرسال وزير خارجيته إلى المنطقة، ومدير المخابرات في تركيا الأن تراجع الأدلة وللاطلاع على القرائن في قضية خاشقجي.

مقتل خاشقجي يمثل اعتداء على الصحافة الحرة والمستقلة وإدارتنا مصممة على استخدام على الوسائل المتاحة لنا للوصول إلى حقيقة ما حدث.

الإدارة الأمريكية ستقوم "بمتابعة الحقائق والأدلة، وسنطالب بمحاسبة المسؤولين عن (حادث القتل)".

عندما تكون لدينا كل الحقائق سيتخذ الرئيس ترمب قراره بناء على قيم الشعب الأمريكي والمصالح الحيوية للأمن القومي.

بينما نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل البربري، فإننا سنفعل ذلك في ضوء مراعاة المصالح الحيوية للأمن القومي الأمريكي في المنطقة والعلاقات الهامة التي تجمعنا مع السعودية.

ردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على الأسرة المالكة في السعودية، قال بنس "الرئيس ترمب هو من سيحدد ما إذا سيتم فرض عقوبات أم لا، والرئيس سيتخذ القرار الأفضل للشعب الأمريكي والذي يعكس قيمنا ومصالحنا".

بنس أكد أن "الجريمة الوحشية بحق جمال خاشقجي لن تمر دون رد أمريكي".

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