بسبب خاشقجي.. صحفي يستقيل من صحيفة سعودية

أعلن صحفي فلسطيني مخضرم، بصحيفة (الشرق الأوسط) السعودية ذائعة الصيت والتي تصدر من لندن، تقديم استقالته على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الروائي والصحفي الفلسطيني ربعي المدهون في بيان، عبر صفحته بـفيسبوك، تحت عنوان "خاشقجي يحيلني إلى التقاعد": "اليوم قدمت استقالتي من العمل في جريدة الشرق الأوسط في لندن، بعد 18 عاما، قضيت معظمها مسؤولا للملف الفلسطيني".

بيان الصحفي الفلسطيني:

مقتل خاشقجي يدفع المدهون للاستقالة

كنت أتمنى أن اختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بين زملائي وأصدقائي، وخططت لأن يكون ذلك، حين ينتهي عقد العمل، لكن ما حدث بعد ظهر 2 أكتوبر الحالي، وضع حدا لكل شيء.

كل شيء قلب حياتي التي كانت ترتب خطواتها لتقاعد هادئ آمن، كان مقتل خاشقجي صادما، مفزعا، مرعبا، موجعا، مفجعا، مؤلما، بشعا وغير مسبوق.

يستحق كل من خطط لقتل جمال أو شارك في قتله، عقوبة بحجم الجريمة وطبيعة دوره فيها (..) سلاما جمال".

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