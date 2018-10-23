بسبب خاشقجي.. صحفي يستقيل من صحيفة سعودية

أعلن صحفي فلسطيني مخضرم، بصحيفة (الشرق الأوسط) السعودية ذائعة الصيت والتي تصدر من لندن، تقديم استقالته على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الروائي والصحفي الفلسطيني ربعي المدهون في بيان، عبر صفحته بـفيسبوك، تحت عنوان "خاشقجي يحيلني إلى التقاعد": "اليوم قدمت استقالتي من العمل في جريدة الشرق الأوسط في لندن، بعد 18 عاما، قضيت معظمها مسؤولا للملف الفلسطيني".
بيان الصحفي الفلسطيني:
كنت أتمنى أن اختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بين زملائي وأصدقائي، وخططت لأن يكون ذلك، حين ينتهي عقد العمل، لكن ما حدث بعد ظهر 2 أكتوبر الحالي، وضع حدا لكل شيء.
كل شيء قلب حياتي التي كانت ترتب خطواتها لتقاعد هادئ آمن، كان مقتل خاشقجي صادما، مفزعا، مرعبا، موجعا، مفجعا، مؤلما، بشعا وغير مسبوق.
يستحق كل من خطط لقتل جمال أو شارك في قتله، عقوبة بحجم الجريمة وطبيعة دوره فيها (..) سلاما جمال".
خلفية
المدهون روائي فلسطيني، فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها التاسعة عن روايته (مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة) في عام 2016، وهو أول فلسطيني يفوز بالجائزة التي سبق أن وصل لقائمتها القصيرة في عام 2010.
خاشقجي فقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر لاستخراج أوراق خاصة بزواجه.
الرياض اعترفت رسميا فجر السبت 20 أكتوبر بقتل خاشقجي وأعلنت أن "وفاته" كانت نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية السعودية بإسطنبول.
السلطات في السعودية قالت إنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات، دون الكشف عن مكان وجود جثة الصحفي.