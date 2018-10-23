الكويت تعتزم عدم إسناد أعمال نفطية لأي شركة تتعامل مع إسرائيل

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة لها بضرورة مراجعة وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعاملات لها في إسرائيل.

وقالت صحيفة (الراي) الكويتية، اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.

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