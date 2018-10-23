الكويت تعتزم عدم إسناد أعمال نفطية لأي شركة تتعامل مع إسرائيل

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة لها بضرورة مراجعة وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعاملات لها في إسرائيل.
وقالت صحيفة (الراي) الكويتية، اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.
التفاصيل:
- الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن هناك صعوبات عملية في "فلترة" القوائم نظرا للتشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك التي قد تنشأ عنها بأسماء مختلفة لكنها أكدت عدم التراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.
- المصادر أوضحت للصحيفة أن هناك شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد.
- الشركات المستهدفة، بحسب المصادر "تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم ومن الصعوبة الفصل بينها لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل".