البث الحي
سياسة|الكويت

الكويت تعتزم عدم إسناد أعمال نفطية لأي شركة تتعامل مع إسرائيل

منشأة الأحمدي الكويتية لتكرير البترول-أرشيفية
منشأة الأحمدي الكويتية لتكرير البترول-أرشيفية
23/10/2018

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة لها بضرورة مراجعة وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعاملات لها في إسرائيل.

وقالت صحيفة (الراي) الكويتية، اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.

التفاصيل:
  • الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن هناك صعوبات عملية في "فلترة" القوائم نظرا للتشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك التي قد تنشأ عنها بأسماء مختلفة لكنها أكدت عدم التراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.
  • المصادر أوضحت للصحيفة أن هناك شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد.
  • الشركات المستهدفة، بحسب المصادر "تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم ومن الصعوبة الفصل بينها لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل".
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)