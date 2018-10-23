الأمم المتحدة تدين فرنسا في قضية منع ارتداء النقاب

دانت مجموعة خبراء أممية، الثلاثاء، فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـتعويضهما وإعادة النظر في القانون.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر، وأمرتها بمراجعة التشريع.

بيان اللجنة الدولية حول النقاب: