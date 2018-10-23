أردوغان يعزي أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
ورفض أردوغان، الثلاثاء، محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بطريقة وحشية" لضباط مارقين قائلاً إن الشخص الذي أمر بقتل الصحفي البارز يجب أن "يحاسب".
التفاصيل:
- بحسب مصادر في الرئاسة التركية نقلت عنها وكالة الأناضول، فإن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة (الثلاثاء) ومنهم عبد الله نجل خاشقجي.
- أردوغان أعرب خلال المحادثة عن حزنه العميق لمقتل عميد أسرتهم، وتمنى الرحمة له والصبر والسلوان للعائلة.
- أردوغان أكد أن بلاده ستتابع القضية عن كثب وأنه سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة.
خلفية:
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض خلال خطاب له (الثلاثاء) أمام البرلمان التركي الرواية الرسمية السعودية التي تحدثت عن مقتل خاشقجي خلال "شجار" بينه وبين أعضاء الفريق السعودي داخل القنصلية، معتبرا أن الحادثة مدبرة بغرض القتل، ومستشهدا بعدد من الأدلة، مما يلقي بالكرة في ملعب السلطات السعودية لتقديم رواية أخرى أكثر منطقية.
- تأكيد أردوغان على أن العملية مدبرة وقيامه بسرد عدد من الأدلة يعد أول تأكيد رسمي تركي على صحة التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية والعالمية خلال الأيام الماضية.
- أردوغان تجنب الهجوم على السعودية أو مسؤوليها الكبار، في استمرار لسياسة تركيا منذ بداية الأزمة في تدويلها وإشراك المجتمع الدولي فيها وعدم حصرها في نطاق العلاقات التركية السعودية لعدم إعطاء ذريعة لأي جهة داخل المملكة تراهن على ذلك من أجل اتخاذ قرارات تصعيدية ضد أنقرة وتحويل القضية إلى اتجاه آخر.
- أردوغان تجاهل بشكل كامل الحديث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مكتفيا بالحديث عن الملك سلمان والإشادة به، في رسالة غير مباشرة للأخير تهدف لفصله عن ولي العهد وتدعوه للتحرك بصورة أكبر في القضية، كما تهدف لزيادة الضغط على ولي العهد وإخضاعه للمحاسبة.
- أردوغان أشار إلى ضرورة الكشف عن جميع المتورطين في القضية "من أسفل السلم إلى أعلاه" مؤكدا أن إلقاء المسؤولية على أفراد من الاستخبارات والأمن غير كاف، في مؤشر على عدم رضاء تركيا عن قائمة المتهمين التي أعلن عنها حتى الآن ورغبتها في كشف تفاصيل أكثر عن القضية وعدم الاكتفاء بالتضحية ببعض الأشخاص المنفذين فقط، خاصة مع تأكيده أنه يريد معرفة "من أصدر الأوامر" لقتلة خاشقجي.
- يبدو من خطاب أردوغان أنه على الرغم من امتلاك الجانب التركي عدة أدلة فيما يتعلق بقضية خاشقجي، إلا أن تفاصيل أخرى مازالت غير مكتملة، أبرزها مكان الجثمان، ولذلك طالب أردوغان بشكل واضح بالكشف عن مكانها، خاصة مع التسريبات التي أشارت إلى احتمال نقل أجزاء من الجثة إلى السعودية.
- أردوغان لوح بإمكانية تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" أي دولية في القضية، وهو على ما يبدو رسالة مبطنة للجانب السعودي في حالة إصراره على عدم التعاون والكشف عن جميع المتورطين في العملية.
- أردوغان ألمح إلى تورط "جهات إقليمية" في العملية، وفي هذا ربما تكون إشارة إلى تورط دول حليفة للسعودية مثل مصر والإمارات، خاصة مع الكشف عن توجه الطائرتين اللتين حملتا فريق الاغتيال السعودي من إسطنبول إلى كل من القاهرة ودبي بعد قتل خاشقجي.
- أردوغان طالب بمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا، وهو ما يعتبر ردا بشكل غير مباشر على وزير العدل السعودي الذي قال إن الجريمة وقعت داخل أرض سعودية وأن جهات التحقيق السعودية فقط هي المخولة بالتحقيق ومحاكمة المتهمين.