أردوغان يعزي أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ورفض أردوغان، الثلاثاء، محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بطريقة وحشية" لضباط مارقين قائلاً إن الشخص الذي أمر بقتل الصحفي البارز يجب أن "يحاسب".

التفاصيل:

بحسب مصادر في الرئاسة التركية نقلت عنها وكالة الأناضول، فإن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة (الثلاثاء) ومنهم عبد الله نجل خاشقجي.

أردوغان أعرب خلال المحادثة عن حزنه العميق لمقتل عميد أسرتهم، وتمنى الرحمة له والصبر والسلوان للعائلة.

أردوغان أكد أن بلاده ستتابع القضية عن كثب وأنه سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة.

خلفية: