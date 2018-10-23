أردوغان: قتل خاشقجي عملية مدبرة ونطالب بمحاكمة المتورطين في تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على محاكمة الـ18 شخصًا المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمام القضاء التركي بإسطنبول.

جاء اقتراح أردوغان خلال كلمة ألقاها، ظهر الثلاثاء، أمام كتلته النيابية كشف فيها تفاصيل حول قضية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

أهم تصريحات أردوغان: