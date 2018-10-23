البث الحي
سياسة

أردوغان: قتل خاشقجي عملية مدبرة ونطالب بمحاكمة المتورطين في تركيا

أردوغان: قوات الأمن التركية لديها أدلة تؤكد أن تلك الجريمة تمت بتخطيط واسع النطاق
أردوغان: قوات الأمن التركية لديها أدلة تؤكد أن تلك الجريمة تمت بتخطيط واسع النطاق
23/10/2018

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على محاكمة الـ18 شخصًا المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمام القضاء التركي بإسطنبول.

جاء اقتراح أردوغان خلال كلمة ألقاها، ظهر الثلاثاء، أمام كتلته النيابية كشف فيها تفاصيل حول قضية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

أهم تصريحات أردوغان:
  • الحادثة جرت في إسطنبول، ولذلك أناشد العاهل السعودي بالموافقة على محاكمة الـمتهمين الثمانية عشر في إسطنبول.
  • أقدم هذا الاقتراح وأتركه للسلطات السعودية، وهو اقتراح مهم والإجابة عليه مهمة أيضًا.
  • قوات الأمن التركية لديها أدلة تؤكد أن تلك الجريمة تمت بتخطيط واسع النطاق، والتعمق في التحقيقات سيكشف المزيد تباعًا.

  • الجريمة مخططة وفقًا للأدلة وليست كما جاءت على أنها شجار أو صراع.

  • يجب محاسبة كل من كان له دور في هذه الجريمة ولا يمكن أن يتم تحميل مسؤوليتها لعناصر أمنية ومخابراتية فقط.

  • نطالب السلطات السعودية بالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه.

  • من الضروري إجراء تحقيق من قبل لجنة محايدة، ومن المهم استجواب كافة الأشخاص الذين لهم صلة بهذه الجريمة.
  • من الذي أعطى الأوامر للـ18 شخصا بالتجمع في إسطنبول؟ لماذا فُتحت القنصلية بعد أيام للتفتيش؟ أين جثة خاشقجي؟ من هذا المتعاون المحلي الذي تحدثت عنه السلطات السعودية؟ يجب معرفة من أعطى الأمر لهؤلاء الأشخاص بالقدوم لإسطنبول وارتكاب جريمة على أرضها.
  • الفريق السعودي خطط لقتل خاشقجي قبل أيام من يوم قتله في القنصلية.
  • تم نزع القرص الصلب من كاميرات المراقبة في القنصلية يوم قتل خاشقجي.
  • السلطات السعودية رفضت الاعتراف بمقتل خاشقجي في الرابع من أكتوبر.

  • السلطة السعودية بتأكيدها الجريمة أقدمت على خطوة مهمة في تلك المرحلة ويجب عليها أن تظهر تفاصيل من ارتكب الجريمة وأن تحاكمهم بشكل عادل.

  • اتفاقية فيينا أضحت الآن على المحك بعد الجريمة البشعة، إذ تحرم الاتفاقية وتمنع السلطات المحية من التحقيق مع موظفين القنصلية.
  • الحادثة وقعت في إسطنبول وهذا يحملنا المسؤولية.
  • قدمت للعاهل السعودي خلال اتصال هاتفي بعض الأدلة وقلت له إنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق مشتركة.
  • لن نتوقف قبل الكشف عن تفاصيل جريمة قتل خاشقجي التي وقعت على أرض تقع ضمن حدود بلادنا.
  • خاشقجي ضحية جريمة وحشية لا يمكن طمسها أو إخفاء أي معلومة بشأنها.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)