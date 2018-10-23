أردوغان: قتل خاشقجي عملية مدبرة ونطالب بمحاكمة المتورطين في تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على محاكمة الـ18 شخصًا المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمام القضاء التركي بإسطنبول.
جاء اقتراح أردوغان خلال كلمة ألقاها، ظهر الثلاثاء، أمام كتلته النيابية كشف فيها تفاصيل حول قضية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.
أهم تصريحات أردوغان:
- الحادثة جرت في إسطنبول، ولذلك أناشد العاهل السعودي بالموافقة على محاكمة الـمتهمين الثمانية عشر في إسطنبول.
- أقدم هذا الاقتراح وأتركه للسلطات السعودية، وهو اقتراح مهم والإجابة عليه مهمة أيضًا.
- قوات الأمن التركية لديها أدلة تؤكد أن تلك الجريمة تمت بتخطيط واسع النطاق، والتعمق في التحقيقات سيكشف المزيد تباعًا.
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الجريمة مخططة وفقًا للأدلة وليست كما جاءت على أنها شجار أو صراع.
- يجب محاسبة كل من كان له دور في هذه الجريمة ولا يمكن أن يتم تحميل مسؤوليتها لعناصر أمنية ومخابراتية فقط.
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نطالب السلطات السعودية بالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه.
- من الضروري إجراء تحقيق من قبل لجنة محايدة، ومن المهم استجواب كافة الأشخاص الذين لهم صلة بهذه الجريمة.
- من الذي أعطى الأوامر للـ18 شخصا بالتجمع في إسطنبول؟ لماذا فُتحت القنصلية بعد أيام للتفتيش؟ أين جثة خاشقجي؟ من هذا المتعاون المحلي الذي تحدثت عنه السلطات السعودية؟ يجب معرفة من أعطى الأمر لهؤلاء الأشخاص بالقدوم لإسطنبول وارتكاب جريمة على أرضها.
- الفريق السعودي خطط لقتل خاشقجي قبل أيام من يوم قتله في القنصلية.
- تم نزع القرص الصلب من كاميرات المراقبة في القنصلية يوم قتل خاشقجي.
- السلطات السعودية رفضت الاعتراف بمقتل خاشقجي في الرابع من أكتوبر.
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السلطة السعودية بتأكيدها الجريمة أقدمت على خطوة مهمة في تلك المرحلة ويجب عليها أن تظهر تفاصيل من ارتكب الجريمة وأن تحاكمهم بشكل عادل.
- اتفاقية فيينا أضحت الآن على المحك بعد الجريمة البشعة، إذ تحرم الاتفاقية وتمنع السلطات المحية من التحقيق مع موظفين القنصلية.
- الحادثة وقعت في إسطنبول وهذا يحملنا المسؤولية.
- قدمت للعاهل السعودي خلال اتصال هاتفي بعض الأدلة وقلت له إنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق مشتركة.
- لن نتوقف قبل الكشف عن تفاصيل جريمة قتل خاشقجي التي وقعت على أرض تقع ضمن حدود بلادنا.
- خاشقجي ضحية جريمة وحشية لا يمكن طمسها أو إخفاء أي معلومة بشأنها.