أردوغان: حصر مسؤولية قتل خاشقجي في عدد من رجال الأمن لن يرضينا

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أن بلاده لن ترضى بحصر مسؤولية قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في عدد من رجال الأمن.

وأضاف أردوغان اليوم الثلاثاء قبل إلقاء كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن "الضمير الإنساني سيرتاح عند محاسبة مسؤولي قتل خاشقجي".

تصريحات أخرى

زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجة لي قال: أتساءل أين ولي العهد السعودي من جريمة قتل خاشقجي؟

كشفت صحيفة صباح التركية أن الملحق العسكري بالقنصلية السعودية في إسطنبول أحمد المزيني كان له دور كبير بعملية قتل خاشقجي.

الصحيفة أضافت أن المزيني يقف وراء الطلب من خاشقجي الحضور للقنصلية لإتمام معاملته.

تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

الضغوط الدولية على السعودية جعلتها تعترف بمقتل خاشقجي.

لم نتشارك مع أي دولة معلومات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي.

لا يوجد أي طرف سعودي في التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام.

التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام في اسطنبول عمل مستقل.

سنتعاون مع أي جهة دولية للتحقيق في إطار القوانين الدولية.

إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم حتى لو جاء متأخرا.

أنقرة مصممة على متابعة قضية خاشقجي بشفافية.

مستعدون لأي تعاون دولي بشأن قضية خاشقجي.

الرئاسة التركية