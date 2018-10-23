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أردوغان: حصر مسؤولية قتل خاشقجي في عدد من رجال الأمن لن يرضينا

أردوغان: الضمير الإنساني سيرتاح عند محاسبة مسؤولي قتل خاشقجي
أردوغان: الضمير الإنساني سيرتاح عند محاسبة مسؤولي قتل خاشقجي
23/10/2018

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أن بلاده لن ترضى بحصر مسؤولية قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في عدد من رجال الأمن.

وأضاف أردوغان اليوم الثلاثاء قبل إلقاء كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن "الضمير الإنساني سيرتاح عند محاسبة مسؤولي قتل خاشقجي".

تصريحات أخرى
  • زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجة لي قال: أتساءل أين ولي العهد السعودي من جريمة قتل خاشقجي؟
  • كشفت صحيفة صباح التركية أن الملحق العسكري بالقنصلية السعودية في إسطنبول أحمد المزيني كان له دور كبير بعملية قتل خاشقجي.
  • الصحيفة أضافت أن المزيني يقف وراء الطلب من خاشقجي الحضور للقنصلية لإتمام معاملته.
تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
  • الضغوط الدولية على السعودية جعلتها تعترف بمقتل خاشقجي.
  • لم نتشارك مع أي دولة معلومات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي.
  • لا يوجد أي طرف سعودي في التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام.
  • التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام في اسطنبول عمل مستقل.
  • سنتعاون مع أي جهة دولية للتحقيق في إطار القوانين الدولية.
  • إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم حتى لو جاء متأخرا.
  • أنقرة مصممة على متابعة قضية خاشقجي بشفافية.
  • مستعدون لأي تعاون دولي بشأن قضية خاشقجي.
الرئاسة التركية
  • متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال أمس الإثنين إن الموقف الذي حدده الرئيس أردوغان بخصوص مقتل خاشقجي واضح جدا، مشددا أنه لن يبقى أي شيء مخفيا حول هذه الواقعة.
  • قالن أضاف أن بلاده "تتخذ الخطوات الضرورية لكشف ملابسات الحادث في إطار القانون الدولي والقوانين التركية".
المصدر : وكالات
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