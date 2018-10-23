أجهزة استخبارات تبحث دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي

تزور جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه وكالات الأمن الدور الذي ربما يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد لعبه في مقتل خاشقجي.

دور ولي العهد

مسؤولون أمريكيون وغربيون، قالوا، يوم الإثنين إنهم يعتقدون أن ولي العهد، وهو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، هو المسؤول في نهاية الأمر عن اختفاء خاشقجي نظرا لدوره في الإشراف على أجهزة الأمن السعودية، لكنهم لا يملكون دليلا دامغا.

المسؤولون الأمنيون الغربيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أوضحوا أن الصورة الكاملة لما حدث لخاشقجي لم تتضح لديهم بعد، ولا يعرف هؤلاء كيف مات وإلى أين نقلت جثته.

رغم التسريبات الإعلامية الكثيرة التي توضح أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب وقتل خاشقجي، يقول المسؤولون إنه لم يتم إطلاع وكالات أمريكية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة.

وبالنسبة لحلفاء السعودية الغربيين، فإن أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كانوا يصدقون أن الأمير محمد، الذي يصور نفسه على أنه إصلاحي، له أي دور في الواقعة.

مصدران على اطلاع بتقارير المخابرات، قالا إن ثقة خبراء الحكومات الغربية في أن محمد بن سلمان يتحمل بعض المسؤولية عن العملية تعتمد بدرجة كبيرة على تقييمهم لدوره المهيمن في إدارة الحكومة.

مصدر أمني غربي قال "من الصعب قول إن محمد بن سلمان لم يكن على علم بهذا".

قال مصدران إن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم أيضا بعض تقارير المخابرات المستقلة التي تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن خاشقجي قتل داخل القنصلية على يد فرقة عسكرية أرسلت من السعودية إلى إسطنبول.

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

المصادر ذكرت أن المسؤولين الأتراك قدموا للمسؤولين الأمريكيين والغربيين روايات شفهية للأدلة التي يقولون إنهم حصلوا عليها والتي توثق مصير خاشقجي.