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سياسة

وزير خارجية بريطانيا: زعم السعودية بشأن مقتل خاشقجي "غير معقول"

وزير الخارجية البريطاني جيريمي
وزير الخارجية البريطاني جيريمي
22/10/2018

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن زعم السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي توفي في مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا "غير معقول".

 تصريحات هانت
  • هانت قال أمام البرلمان البريطاني إن الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى "تفسير معقول".
  • أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
  • إجراءات بريطانيا والحلفاء في قضية خاشقجي ستعتمد على مصداقية التفسير السعودي النهائي وعلى الثقة في عدم تكرار ذلك.
إدانة بريطانية
  • رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق إنه "يجب علينا الوصول لحقيقة ما حدث" في مقتل خاشقجي".
  • ماي قالت أمام نواب مجلس العموم: "أنا متأكدة أن جميع نواب مجلس العموم سيشاركونني في إدانة قتل جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة" وأضافت "يجب علينا الوصول لحقيقة ما حدث".
  • زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين أعرب عن امتنانه لأن رئيسة الوزراء أدانت "القتل المروع" لجمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، لكن كوربين قال إن "الإدانة.. غير كافية".
  • كوربين تساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستواصل توريد الأسلحة للسعودية قائلا: "ما يهم الآن هو ما الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها؟ هل ستنهي الآن مبيعات الأسلحة للسعودية؟
  • زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي إيان بلاكفورد حث رئيسة الوزراء ماي على اتخاذ إجراء ضد السعودية، مطالبا بإيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية،موجها كلامه لرئيسة الوزراء: افعلي ذلك اليوم".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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