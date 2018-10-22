وزير خارجية بريطانيا: زعم السعودية بشأن مقتل خاشقجي "غير معقول"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن زعم السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي توفي في مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا "غير معقول".

تصريحات هانت

هانت قال أمام البرلمان البريطاني إن الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى "تفسير معقول".

أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

إجراءات بريطانيا والحلفاء في قضية خاشقجي ستعتمد على مصداقية التفسير السعودي النهائي وعلى الثقة في عدم تكرار ذلك.

إدانة بريطانية