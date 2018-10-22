وزير خارجية بريطانيا: زعم السعودية بشأن مقتل خاشقجي "غير معقول"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن زعم السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي توفي في مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا "غير معقول".
تصريحات هانت
- هانت قال أمام البرلمان البريطاني إن الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى "تفسير معقول".
- أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
- إجراءات بريطانيا والحلفاء في قضية خاشقجي ستعتمد على مصداقية التفسير السعودي النهائي وعلى الثقة في عدم تكرار ذلك.
إدانة بريطانية
- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق إنه "يجب علينا الوصول لحقيقة ما حدث" في مقتل خاشقجي".
- ماي قالت أمام نواب مجلس العموم: "أنا متأكدة أن جميع نواب مجلس العموم سيشاركونني في إدانة قتل جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة" وأضافت "يجب علينا الوصول لحقيقة ما حدث".
- زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين أعرب عن امتنانه لأن رئيسة الوزراء أدانت "القتل المروع" لجمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، لكن كوربين قال إن "الإدانة.. غير كافية".
- كوربين تساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستواصل توريد الأسلحة للسعودية قائلا: "ما يهم الآن هو ما الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها؟ هل ستنهي الآن مبيعات الأسلحة للسعودية؟
- زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي إيان بلاكفورد حث رئيسة الوزراء ماي على اتخاذ إجراء ضد السعودية، مطالبا بإيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية،موجها كلامه لرئيسة الوزراء: افعلي ذلك اليوم".