موقع بريطاني: جزء من جثة خاشقجي قد يكون نقل إلى الرياض

ذكر موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، أنّ جزءًا من جثة الصحفي جمال خاشقجي، قد يكون نقل إلى الرياض بواسطة العقيد السابق في المخابرات السعودية ماهر مطرب، في 2أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أبرز ما أورده مديل إيست آي في تقريره:

السلطات التركية تعتقد أنه تم نقل جزء من الجثة خارج تركيا بواسطة الحراس الشخصيين لولي العهد محمد بن سلمان، تحديدا ماهر عبد العزيز مطرب، العقيد السابق في الاستخبارات السعودية".

"مطرب"، أحد المشتبه بتورطهم في مقتل خاشقجي "قد يكون قد حمل جزءا من الجثة في حقيبة كبيرة، شوهدت بحوزته عند مغادرته مطار أتاتورك (بإسطنبول)" يوم وقوع الحادثة.

لم يتم فحص حقائب "مطرب"، أثناء مروره بقاعة كبار الشخصيات في مطار أتاتورك، كما لم تخضع طائرته الخاصة للتفتيش، لحمله جواز سفر دبلوماسيا.

"مطرب"، كان على عجلة من أمره خلال مغادرته المطار ذلك اليوم.

غادرت طائرة "مطرب" الخاصة مطار أتاتورك، وفق المصادر، عند الساعة 18:20 بالتوقيت المحلي.

4 اتصالات متتالية:

صحيفة يني شفق التركية قالت إنها توصلت لمعلومات من مصادر مطلعة، تؤكد ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان، بجريمة قتل خاشقجي.

الصحفية قالت إن عقيد المخابرات السعودي ماهر المطرب أجرى 4 اتصالات متتالية مع مكتب ولي العهد السعودي، وتحدث مباشرة مع مدير مكتبه بدر العساكر.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت إن ماهر مطرب، "لعب دورا محوريا في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

استندت الشبكة في معلوماتها على مصدر تقول إنه مقرب من التحقيق التركي في تلك القضية، إضافة إلى شريط مصور نقلت فحواه وكالة "أسوشييتيد برس" الأمريكية، أظهر تواجد "مطرب" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وأنه وصل إلى القنصلية قبل نحو 3 ساعات من وصول خاشقجي.

اعتراف سعودي بمقتل خاشقجي: