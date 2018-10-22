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سياسة

مطالبات للسعودية بتنفيذ وصية خاشقجي

صورة ضوئية لجمال خاشقجي على جدران متحف الإعلام في واشنطن
صورة ضوئية لجمال خاشقجي على جدران متحف الإعلام في واشنطن
22/10/2018

مع الاعتراف السعودي بمقتل الكاتب البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، تصاعدت الدعوات لإعادة الاعتبار إليه وتكريمه.

صلاة الغائب في الحرمين
  • دشن نشطاء وسما بعنوان #صلاة_الغائب_في_الحرمين_على_خاشقجي، طالبوا فيه بالصلاة على خاشقجي في الحرمين الشريفين، باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تكريم الصحفي الراحل وإعادة الاعتبار إليه.

  • طالب مغردون كذلك بتنفيذ وصية خاشقجي ودفن جثمانه في منطقة البقيع في المدينة المنورة.
مقترحات للتكريم
  • فتح موقع "تشينج دوت أورغ" Change.org الشهير عريضة إلكترونية لجمع توقيعات، تطالب ميريل إليزابيث باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، والمجلس البلدي للمدينة بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية ليحمل اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • يهدف الموقع عبر تغيير اسم الشارع إلى تذكير المسؤولين السعوديين يوميا بأن سلوكهم تجاه قضية خاشقجي غير مقبول كليا، وكذلك للتعبير عن دعم واشنطن غير المحدود لحرية التعبير.
  • وصل عدد التوقيعات على العريضة حتى الآن إلى المئات.
  • طالب عدد من المغردين بإطلاق جائزة عالمية للصحافة تكون مخصصة للصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لصالح الكلمة والحقيقة والحرية.

  • قام متحف الإعلام في واشنطن بوضع صورة ضوئية لخاشقجي على جدرانه، فوق كلمات التعديل الأول للدستور الأمريكي التي تتحدث عن حق المواطن في حرية التعبير.
تعزية
  • كان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد قد قاما بتعزية أسرة خاشقجي أمس الأحد.
  • قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك وولي عهده محمد بن سلمان أجريا اتصالين منفصلين بنجل خاشقجي لتقديم التعازي في وفاة والده، وسط اتهامات لابن سلمان بالمسؤولية عن عملية القتل.
  • بدأ عدد من الصحفيين السعوديين الذين كانوا يهاجمون خاشقجي أو يتجاهلون الحديث عنه في تقديم التعازي في وفاته والحديث عن مآثره وكيل المديح له.
  • لم يتم التوصل حتى الآن إلى مكان بقايا جثمان خاشقجي، وتبحث الشرطة التركية عن الجثة في 3 أماكن يحتمل أن يكون فريق الاغتيال السعودي قد دفنها فيها.
المصدر : الجزيرة مباشر
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