مطالبات للسعودية بتنفيذ وصية خاشقجي

مع الاعتراف السعودي بمقتل الكاتب البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، تصاعدت الدعوات لإعادة الاعتبار إليه وتكريمه.

صلاة الغائب في الحرمين

دشن نشطاء وسما بعنوان #صلاة_الغائب_في_الحرمين_على_خاشقجي، طالبوا فيه بالصلاة على خاشقجي في الحرمين الشريفين، باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تكريم الصحفي الراحل وإعادة الاعتبار إليه.

#صلاة_الغائب_في_الحرمين_على_خاشقجي مطلب ودفنه في البقيع بمدينة رسول الله كما أراد واجب يجب أن يطالب به كل محب له .. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 21, 2018

طالب مغردون كذلك بتنفيذ وصية خاشقجي ودفن جثمانه في منطقة البقيع في المدينة المنورة.

مقترحات للتكريم

فتح موقع "تشينج دوت أورغ" Change.org الشهير عريضة إلكترونية لجمع توقيعات، تطالب ميريل إليزابيث باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، والمجلس البلدي للمدينة بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية ليحمل اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الشهير عريضة إلكترونية لجمع توقيعات، تطالب ميريل إليزابيث باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، والمجلس البلدي للمدينة بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية ليحمل اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي. يهدف الموقع عبر تغيير اسم الشارع إلى تذكير المسؤولين السعوديين يوميا بأن سلوكهم تجاه قضية خاشقجي غير مقبول كليا، وكذلك للتعبير عن دعم واشنطن غير المحدود لحرية التعبير.

وصل عدد التوقيعات على العريضة حتى الآن إلى المئات.

طالب عدد من المغردين بإطلاق جائزة عالمية للصحافة تكون مخصصة للصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لصالح الكلمة والحقيقة والحرية.

بالإضافة لحقه الجنائي، فإننا نطالب برد اعتبار حق جمال المعنوي. يجب أن يكرم اسمه ويحفظ وتسمى الشوارع والمباني والحدائق عليه، وأن تدرس قصته، وأقترح أن تكون هناك جائزة لحرية الكلمة باسمه تقدم للصحفيين والكتاب العرب الذين يخاطرون بحياتهم لصالح الكلمة والحقيقة والحرية. — سلطان العامر (@sultaan_1) October 20, 2018

قام متحف الإعلام في واشنطن بوضع صورة ضوئية لخاشقجي على جدرانه، فوق كلمات التعديل الأول للدستور الأمريكي التي تتحدث عن حق المواطن في حرية التعبير.

تعزية