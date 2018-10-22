مصر تقرر إرسال أعضاء السائح البريطاني المتوفى إلى بلاده

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنه سيتم إرسال أعضاء السائح البريطاني المتوفى بمدينة الغردقة، إلى بلاده.

ما القصة؟

توفي السائح البريطاني ديفيد همفريز في مدينة الغردقة وقالت عائلته إن جثته أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون القلب والكليتين.

السلطات المصرية نفت ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية وقالت إن الهدف كان أخذ عينات من جثة المتوفى للوصول إلى سبب الوفاة.

السائح البريطاني ديفيد هامفريز توفي فجأة عن 62 عاماً في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر في 18 سبتمبر/ أيلول الفائت.

بحسب وسائل إعلام بريطانية فإن جثة السائح أعيدت إلى بلده حيث خضعت لعملية تشريح ثانية بتكليف من طبيب شرعي تبيّن على إثرها أنّ القلب وأعضاء أخرى قد انتزعت منها.

أبرز ما ورد في بيان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية:

وسائل الإعلام البريطانية نشرت "تقارير مغلوطة"، وادعاءات بشأن سرقة أعضاء السائح المذكور لا أساس لها من الصحة".

جثمان المتوفّي تم تشريحه وأُخذ عيّنات منه لفحصها وهي القلب وأجزاء من كل من الكبد والمعدة والأمعاء ومحتواها وأنصاف الكليتين والمثانة".

أخذ العينات القصد منه تحديد سبب الوفاة التي "يحتمل أن تكون بسبب توقف مفاجئ للقلب".

لم يوضح البيان سبب عدم إعادة هذه الأعضاء إلى الجثة قبل تسليمها إلى ذويها.

العينات المذكورة قد تمّ الانتهاء من فحصها، وجارٍ إجراءات تسليمها للنيابة العامة المختصة بمدينة الغردقة لإصدار القرار بتسليمها إلى ذوي المتوفي أو مندوب مفوّض من السفارة البريطانية بمصر طبقاً لما تقضي به الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات".

كل اجراءات التشريح "تمّت بشكل سليم يستهدف استخدام كل الأساليب العلمية المعروفة للتحقّق من سبب الوفاة على نحو يقيني تام".

وكانت الغردقة شهدت في نهاية أغسطس/ آب وفاة زوجين بريطانيين في غرفتهما في فندق، تبيّن لاحقاً ان وفاتهما نتجت عن الإصابة ببكتيريا "اي كولاي".

وتوفي الزوجان في 21 أغسطس/ آب بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة "توماس كوك" البريطانية تضمنت إقامة شاملة بأحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وقامت الشركة الإنجليزية بعد الواقعة بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق.