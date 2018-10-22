كوشنر: مصالحنا مع السعودية لها الأولوية في قضية خاشقجي

قال مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غاريد كوشنر، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة "تقصي الحقائق" فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن كوشنر قوله "الرئيس دونالد ترمب يركز على مصالح أمريكا، سنراعي مصالحنا الاستراتيجية، ونرى أين تلتقي مع مصالح دول أخرى، وسنعمل في ضوء ذلك".

التفاصيل:

شبكة (سي إن إن) سألت كوشنر -وهو على علاقة وثيقة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- عما إذا كان يثق في مصداقية التحقيق السعودي في عملية القتل التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، فأجاب: "نتلقى الحقائق من أماكن متعددة".

كوشنر قال إن على البيت الأبيض أن "يوازن بين تداعيات مقتل خاشقجي والمصالح المشتركة التي تجمع الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية".

كوشنر: السعودية حليف مهم للولايات المتحدة وخصوصا فيما يتعلق بمواجهة توسع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

كوشنر: "الشرق الأوسط مكان يصعب التعامل معه، لقد كان كذلك لفترة طويلة، ويجب أن نلاحق أهدافنا الاستراتيجية، ولكن علينا أيضا أن نتعامل مع الأوضاع المزرية، بالطبع".

كوشنر: طالبت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالشفافية والجدية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

كوشنر: قلت لابن سلمان "هذا الاتهام خطير للغاية، يجب أن تجري تحقيقا شفافا وتأخذ هذه القضية على محمل الجد".

كوشنر: واشنطن تبحث عن حقيقة ما جرى لخاشقجي، ستحدد الرواية التي تتمتع بمصداقية، والرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو سيقرران المسار بعد معرفة الحقائق بشأن قضية خاشقجي.

كوشنر أشاد بما سماه "الإصلاحات" التي قام بها بن سلمان قائلا: "لقد أجروا الكثير من الإصلاحات وساعدونا في تتبع مصادر تمويل الإرهاب، وفي محاربة من يحاولون تشويه سمعة الدين، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي".

خلفية: