فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في الخليل بحجة عملية طعن
22/10/2018
استشهد، صباح (الإثنين)، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، بزعم تنفيذ عملية طعن.
10 رصاصات:
قوات الاحتلال أطلقت نحو 10 رصاصات صوب الشاب الذي لم تعرف هويته بعد في منطقة باب الخان القريبة من المحكمة الشرعية في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
مصادر طبية قالت إن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني توجهت لموقع الحادث وتم منع المسعفين من الاقتراب من الشاب وتركوه ينزف حتى الموت.
جنود الاحتلال حاصروا الشاب بعد إطلاق النار عليه بزعم طعنه لجندي بسكين، ثم جرى تغطيته جثمانه بغطاء أسود.
شهود عيان قالوا إنهم سمعوا دوي إطلاق نار بالقرب من المدرسة الإبراهيمية القريبة من الحرم في الخليل، وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال هرعت إلى المكان وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، فيما انتشرت قوات إسرائيلية كبيرة بعد العملية في منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء.
رواية الاحتلال:
الإعلام الإسرائيلي ذكر أن الجنود قتلوا شابًا فلسطينيًا بعد طعنه جنديًا إسرائيليًا بواسطة سكين قرب المسجد الإبراهيمي وسط الخليل.
وفقًا لرواية جيش الاحتلال، أقدم مجموعة من الجنود تواجدوا قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل على إطلاق النار على شاب فلسطيني طعن أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة.
خلفيات
منذ اندلاع هبة الأقصى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015، احتجاجا على اقتحام المتطرفين اليهود للحرم القدسي الشريف تحت حراسة جنود الاحتلال، زاد الغضب الفلسطيني وزادت معه عمليات الطعن ما أطلق عليها "انتفاضة السكاكين".
الغضب تصاعد أكثر فأكثر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود غزة.