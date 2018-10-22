فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في الخليل بحجة عملية طعن

الغضب تصاعد أكثر فأكثر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود غزة.