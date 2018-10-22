صحيفة تركية: العثورعلى بصمة خاشقجي في المنطقة السرية بالقنصلية

قالت صحيفة صباح التركية إن فريق التحقيق عثرعلى بصمات أصابع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في المنطقة الأكثر سرية وحساسية داخل مبنى القنصلية السعودية وهي المنطقة "سي".

التفاصيل:

تم العثور على بصمات أصابع خاشقجي في المنطقة "سي" وهي المنطقة الأكثر سرية وحساسية داخل مبنى القنصلية.

بمقارنة بصمات الأصابع داخل القنصلية بالأخرى التابعة لفريق الاغتيال تم العثور على بصمات بعض من فريق الاغتيال في جميع المناطق "آي، بي، سي".

هناك ادعاءات بأن خاشقجي قد تم نقله بعد موته للمنطقة سي المخصصة فقط للقنصل والعاملين السعوديين.

إفادات موظفي القنصلية السعودية:

تواصل النيابة العامة في إسطنبول الاستماع لإفادات موظفين عاملين في القنصلية السعودية، في إطار التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

استدعت النيابة العامة 22 موظفا تركيا وأجنبيا، للقصر العدلي بإسطنبول بصفتهم شهودا، للاستماع لإفاداتهم.

يستمع لإفادات الشهود عدد من النواب العامّين في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة.

الأسبوع الماضي استمعت النيابة التركية لإفادات 23 شخصا من العاملين والموظفين في القنصلية.

مقتل جمال خاشقجي: