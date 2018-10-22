صحيفة تركية: العثورعلى بصمة خاشقجي في المنطقة السرية بالقنصلية

قالت صحيفة صباح التركية إن فريق التحقيق عثرعلى بصمات أصابع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في المنطقة الأكثر سرية وحساسية داخل مبنى القنصلية السعودية وهي المنطقة "سي".
التفاصيل:
- تم العثور على بصمات أصابع خاشقجي في المنطقة "سي" وهي المنطقة الأكثر سرية وحساسية داخل مبنى القنصلية.
- بمقارنة بصمات الأصابع داخل القنصلية بالأخرى التابعة لفريق الاغتيال تم العثور على بصمات بعض من فريق الاغتيال في جميع المناطق "آي، بي، سي".
- هناك ادعاءات بأن خاشقجي قد تم نقله بعد موته للمنطقة سي المخصصة فقط للقنصل والعاملين السعوديين.
إفادات موظفي القنصلية السعودية:
- تواصل النيابة العامة في إسطنبول الاستماع لإفادات موظفين عاملين في القنصلية السعودية، في إطار التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- استدعت النيابة العامة 22 موظفا تركيا وأجنبيا، للقصر العدلي بإسطنبول بصفتهم شهودا، للاستماع لإفاداتهم.
- يستمع لإفادات الشهود عدد من النواب العامّين في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة.
- الأسبوع الماضي استمعت النيابة التركية لإفادات 23 شخصا من العاملين والموظفين في القنصلية.
مقتل جمال خاشقجي:
- فجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.
- لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
- على خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
- لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، جاء بعد صمت استمر 18 يوما.
- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة المقال، والمقرب من ولي العهد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية مقتل خاشقجي.