شاهد: كيف حاول فريق الاغتيال السعودي تضليل كاميرات المراقبة؟

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية صورا لمصطفى مدني، أحد أعضاء الفريق السعودي المتهم بقتل الكاتب جمال خاشقجي، وهو يتجول في شوارع إسطنبول وهو يرتدي ملابس الأخير بعد قتله.

التفاصيل

يظهر مدني في الصور مرتديا ملابس خاشقجي وساعته ونظارته وواضعا لحية مستعارة أحضرها معه وهو يخرج من الباب الخلفي، ليظهر أن الأخير قد خرج من القنصلية.

في الساعة 11:04 صباحا دخل شبيه جمال خاشقجي (مصطفى مدني) مبنى القنصلية مرتديا ملابسه العادية، قبل نحو ساعتين من دخول خاشقجي.

يخرج مدني من القنصلية الساعة 2:52 مساء وهو يرتدي معطفا غامقا (ملابس خاشقجي) ويحمل حقيبة بلاستيكية.

ظهر مدني في مقاطع أخرى وهو في ميدان مسجد السلطان أحمد بإسطنبول.

استمر مدني في التحرك في شوارع إسطنبول لمحاولة تضليل كاميرات المراقبة حتى قام بتغيير ملابسه مرة أخرى في الساعة الرابعة والنصف مساء.

بعد ذلك استقل مدني سيارة تاكسي عائدا إلى فندق موفنبيك ليلحق بباقي الفريق ويتخلص من ملابس خاشقجي بجوار الفندق.