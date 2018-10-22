شاهد: العثور على سيارة تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول

قالت ووسائل إعلام تركية (الاثنين) إن السلطات عثرت على سيارة تخص القنصلية السعودية في إسطنبول في حي سلطان غازي بالمدينة، مضيفة أن الشرطة ستفتش المركبة.
التفاصيل:
- أظهرت لقطات بثتها قناة "تي آر تي وورلد" التركية مقطعا من كاميرا مراقبة حصلت عليه من قوات الأمن التركية يظهر أحد الأشخاص وهو يترك سيارة تابعة للقنصلية السعودية في مرآب لإحدى البنايات في تاريخ غير محدد.
- "تي آر تي وورلد" قالت إن مقطع الفيديو مأخوذ من المرآب نفسه الذي بدأت السلطات التركية تفتيشه اليوم (الاثنين).
- يظهر مقطع الفيديو ما وصفه مسؤولو أمن أتراك بأنه "حركة مريبة" لأحد الأشخاص بين سيارتين، من بينها لقطة لشخص يقوم بنقل حقيبة من سيارة إلى أخرى.
- قناة "إيه نيوز" التلفزيونية عرضت صورة لسيارة تحمل أرقاما دبلوماسية وهي متوقفة في مرآب بمنطقة سلطان غازي في إسطنبول، وقالت إن السيارة المرسيدس تركها سائقان تركيان يعملان لدى القنصلية السعودية بعد عدة أيام على اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
- قالت قناة "إن تي في" التركية إن السلطات لم تتمكن من تفتيش السيارة الدبلوماسية السعودية بسبب عدم حصولها على تصريح بهذا من القنصلية السعودية، كونها سيارة دبلوماسية تسري عليها القواعد الخاصة بالمقار الدبلوماسية.
خلفية:
- تأتي هذه التطورات بينما ينتظر العالم خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الثلاثاء، والذي تعهد فيه بكشف الحقائق فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي خاشقجي.
- قضية خاشقجي تشهد تفاعلات واسعة وسط تنديد دولي بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على يد فريق أمني أرسل خصيصا لذلك من السعودية، يضم عددا من الأفراد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.