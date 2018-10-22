شاهد: العثور على سيارة تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول

قضية خاشقجي تشهد تفاعلات واسعة وسط تنديد دولي بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على يد فريق أمني أرسل خصيصا لذلك من السعودية، يضم عددا من الأفراد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.