شاهد|"هاشتاج": سعوديون يصفون قتل خاشقجي بعار حل ببلدهم

تشهد منصات التواصل الاجتماعي متابعة لحظية من جانب المدونين على تطورات الأحداث في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رصدها برنامج "هاشتاج الآن" الاثنين عل شاشة الجزيرة مباشر.

ساد الغضب من تغريدة نشرها ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على حسابه الرسمي قال فيها "معارضون كثر تمت تصفيتهم في إيران وتركيا والغرب والشرق. ليس لأنني أبحث عن مبرر للسعودية في مقتل خاشقجي رحمه الله رحمة واسعة. لكن لم نجد غير السعودية تقر بواقعة قتل معارض من دون قصد مسبق بقتله. وتعتقل الفاعلين. وتساءل مستخفاً بالجريمة: ألا يعتبر هذا عملا نبيلا في التصدي للممارسة الخاطئة؟

حساب لشخص سعودي، يدعى علي آل سرور رد على تغريدة خلفان قائلا: "عندما نكون دولة فيها -الحرمان الشريفان- تصبح جريمتنا ١٠٠٠ ضعف جرائمهم. عندما نقتل مواطنا داخل قنصلية فإنه الخزي والعار يا وطن. عندما تبرر وأنت رجل أمن، فإن الأمن في خطر. أنا أحب وطني ولكن الغدر خط أحمر".

العراقي "رياض الموسوي" علق على تغريدة خلفان: مو أنتم تقولون السعودية هي أب لكل العالم الاسلامي وثقلها الدولي؟ كيف تقتل إنسان من دون أن تقيم الحجة وبطريقة التمثيل والتشويه؟ أين الإسلام والإنسانية.

حساب، أمير حسان تساءل: قتل مواطن شريف والاعتراف بقتله أمر نبيل. إذاً صارت جرائم القتل عملاً نبيلاً. إذاً ما هو العمل القبيح في نظرك؟

حول الروايات السعودية المتضاربة بشأن مقتل خاشقجي، غرد الكاتب مأمون فَندي المعروف بقربه من الدوائر السعودية قائلا: "تعاني السعودية كارثة بالنسبة لصورتها في الغرب بعد #اغتيال_خاشقجي ومن دافعوا عنها في الغرب يعدون على أصابع اليد الواحدة؟ آخرهم عادل الجبير، أما الناس "اللي بتهري" مع بعضها بالعربي وتقنع نفسها أنها تدافع عن السعودية فهدا ضرب من الخيال او التحشيش الجماعي العلني!

المدون السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم بكندا كتب يقول: ١- لا نعلم عنه شيئا لقد خرج من السفارة. ٢- من الممكن أنه اختفى. ٣- ربما أنه قتل لكن لم نفعلها. ٤- لقد قتل بأيدي قتلة مارقين لا نعرفهم. ٥- الحقيقة أنه قتل داخل السفارة. ٦- قتل في شجار، كممنا فمه، لم نقطعه، هذا تسلسل رواية الكذب السعودية.

الصحفي رائد فقيه غرد تعليقاً على تعزية الملك سلمان ونجله لأهل الصحفي جمال خاشقجي، بقوله: مقزز جدا خبر تعزية الجلاد لأهل الضحية.