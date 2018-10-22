رويترز: سعود القحطاني اعتدى على سعد الحريري بالضرب

قالت وكالة رويترز في تقرير لها إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو الذي أشرف على احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض العام الماضي.

وأوضحت الوكالة (الاثنين) أنها اعتمدت في تقريرها على مصادر دبلوماسية سعودية وعربية.

ويلقي التقرير الضوء على النفوذ الواسع لسعود القحطاني في السعودية، وأدواره في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعتقال المئات من النشطاء والدعاة والأكاديميين السعوديين.

دور القحطاني في احتجاز الحريري: