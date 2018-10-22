رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر سكايب

القحطاني كان المسؤول أيضا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض العام الماضي، حيث تعرض الحريري أثناء احتجازه للضرب والإهانة على يد القحطاني، وذلك وفقا لثمانية مصادر سعوديين وعرب وغربيين نقلت عنهم رويترز.