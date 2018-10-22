رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر سكايب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة (الاثنين) قولهم أن مستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني، هو من أدار عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من خلال اتصال عبر سكايب.
أبرز ما جاء في تقرير رويترز:
- الوكالة نقلت عن مصدرين بالاستخبارات أن سعود القحطاني هو الذي أدار عملية قتل خاشقجي بطريقة وحشية في القنصلية السعودية باسطنبول من خلال إصدار الأوامر عبر تطبيق سكايب للفريق المكلف بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- رويترز نقلت عمن وصفته بأنه مصدر عربي رفيع المستوى مطلع على المعلومات الاستخباراتية وعلى اتصال بأفراد في الأسرة الحاكمة السعودية أن القحطاني كان على اطلاع بما يجري مع خاشقجي من خلال اتصال عبر سكايب.
- التقرير قال إن القحطاني بدأ بتوجيه الإهانات لخاشقجي خلال الاتصال. ووفقا لمصادر عربية وتركية، فقد رد خاشقجي على إهانات القحطاني، في وجود الفريق الأمني السعودي المكلف بالتعامل مع خاشقجي.
- وفقا لمصدر بالاستخبارات التركية، أمر القحطاني بعد ذلك، المجموعة الأمنية السعودية بالتخلص من خاشقجي. وقال لهم: "أحضروا لي رأس هذا الكلب".
- مصدر عربي ومصدر بالاستخبارات التركية قال إن التسجيل الصوتي لمكالمة سكايب أصبح الآن في حوزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت المصادر إن أردوغان يرفض إطلاع الأمريكيين على هذا التسجيل.
مهام أخرى:
- وفقا لتقرير رويترز فقد أشرف القحطاني أيضا على عمليات اعتقال مئات الأشخاص من النشطاء والدعاة والأكاديميين السعوديين.
- سعود القحطاني هو المسؤول عن حسابات التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما يتمتع بنفوذ واسع بين حاشية ولي العهد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتبط صعوده بصعود ابن سلمان إلى منصب ولي العهد.
- رويترز نقلت عن مصادر مرتبطة بالقصر الملكي أنه بسبب نفوذ القحطاني الواسع سيكون من الصعب على المسؤولين السعوديين اتهام القحطاني بالإشراف على عملية قتل خاشقجي من دون إثارة تساؤلات حول تورط ولي العهد السعودي نفسه.
- رويترز أشارت إلى تصريح القحطاني نفسه سابقا بأنه لا يفعل أي شيء من دون موافقة ابن سلمان، حيث قال في تغريدة شهيرة له في أغسطس/آب 2017: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين".
- القحطاني كان المسؤول أيضا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض العام الماضي، حيث تعرض الحريري أثناء احتجازه للضرب والإهانة على يد القحطاني، وذلك وفقا لثمانية مصادر سعوديين وعرب وغربيين نقلت عنهم رويترز.