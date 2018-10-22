تقرير: ترمب في قلب العاصفة بسبب العلاقات مع السعودية

تصاعدت حدة الانتقادات داخل الولايات المتحدة إزاء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء (الاثنين) عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إنه غير راض عما سمعه من السعودية بشأن خاشقجي لكنه لا يريد أن يخسر الاستثمارات.

وتزايدت المطالب في الداخل الأمريكي وخاصة داخل الكونغرس بضرورة إقصاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الحكم، والكشف عن كل المتورطين، ووقف بيع السلاح للرياض.

التفاصيل:

صحيفة "وول ستريت جورنال" حذرت من فقدان الرئيس دونالد ترمب السيطرة على العلاقات الأمريكية السعودية إذا لم يتحدث بالحقيقة مع العاهل السعودي بشأن ولي عهده، والتجاوزات المتعلقة بقضية خاشقجي.

الصحيفة استبعدت في افتتاحيتها (الاثنين) أن يكون الفريق الأمني قد قتل خاشقجي من دون موافقة ضمنية من ولي العهد السعودي.

الصحيفة قالت إن بعض الذين اعتُقلوا في السعودية هم من الدائرة الضيقة لولي العهد.

الصحيفة قالت إن فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن قتل خاشقجي هو أمر حتمي ومبرر.

الصحيفة حذرت من أن يظهر المسؤولون الأمريكيون كمتواطئين في جريمة القتل، كما حذرت من الإشادة بمحمد بن سلمان وكأن شيئا لم يحدث.

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول أمريكي استياءه من العلاقة الوطيدة بين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، جاريد كوشنر، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المسؤول الأمريكي قال أيضا إن ترمب منزعج من الشعور بأنه تم حجب الحقائق عنه، وكذلك من سوء تقدير كوشنر.

المسؤول قال لـ "واشنطن بوست" إن علاقة كوشنر مع ابن سلمان لم تكن عامل أمان في قضية قتل خاشقجي، بل تركت الإدارة الأمريكية عرضة للانتقاد، وأظهرتها على أنها مدينة للسعوديين.

السيناتور الجمهوري راند بول قال لشبكة فوكس نيوز إنه "متأكد من تورط ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي" مطالبا بتغييره.

السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس تساءلت (الأربعاء) الماضي عن الثمن الذي تلقاه الرئيس ترمب من السعودية حتى يصبح "أحد أبواقها". وكتبت وارن عبر "تويتر": "لقد أنقذ السعوديون مشاريع ترمب التجارية الفاشلة لسنوات. كم تلقى من المال؟ ما هو الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق ملك السعودية؟ يجب على ترمب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك".

السيناتور مارك وارنر أوضح أن موقف إدارة الرئيس ترمب حيال الرياض يظهر افتقارها للقيادة ويقوض نفوذ واشنطن ومصالحها وقيمها.

السيناتور الجمهوري توم تيليس عن كارولاينا الشمالية، قال لقناة "سي إن إن" إنه ينبغي الرد بشدة على السعودية ومتابعة قضية خاشقجي حتى النهاية، مؤكدا أنه "لا يمكن التجرؤ على مثل هذه الحادثة من دون تلقي أوامر من السلطة العليا بالسعودية، ويجب العثور على المسؤول ومحاسبته".

السيناتور الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فيرجينيا قال في "تغريدة" على حسابه بـ "تويتر" إن الرواية السعودية "محاولة تستر" مؤكدًا ضرورة "محاسبتها".

السيناتور المستقل بيرني ساندرز انتقد (الاثنين) ما قال إنه دفاع الرئيس دونالد ترمب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ساندرز، قال في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن كثيراً من الأمريكيين قاتلوا وقُـتلوا دفاعاً عن الديمقراطية. وأضاف أنه لا يمكن القبول بأن يكون لدى الأمريكيين رئيس يدافع عن قاتل مستبد، بدعوى أنه شخص قوي يحب بلده.

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