ترمب غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه غير راض بما سمعه من السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لكنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض.

التفاصيل:

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض، قبل توجهه إلى جولة انتخابية في تكساس، "لست راضيا عما سمعته".

الرئيس الأمريكي وعد "بتتبع الأمر من جذوره"، مضيفا بأنه سيتم الإعلان قريبا عن المزيد بشأن الواقعة.

ترمب أشار إلى وجود ضباط أمريكيين في كل من السعودية وتركيا يحققون في قضية خاشقجي.

ترمب أشار إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ترمب وصف طلب السعودية شهرا لاستكمال التحقيق في مقتل خاشقجي بأنه فترة طويلة، قائلا إنه لا يوجد ما يدعو لذلك.

ترمب أعرب مجددا عن رفضه لإلغاء صفقات مع السعودية بسبب واقعة خاشقجي، وأضاف أنه لا يرغب في خسارة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة،لا أريد أن أخسر كل هذا الاستثمار الذي حدث في بلادنا.

وزير الخزانة في الرياض: