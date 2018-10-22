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سياسة

ترمب غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه غير راض بما سمعه من السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لكنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض.

 التفاصيل:
  • ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض، قبل توجهه إلى جولة انتخابية في تكساس، "لست راضيا عما سمعته".
  • الرئيس الأمريكي وعد "بتتبع الأمر من جذوره"، مضيفا بأنه سيتم الإعلان قريبا عن المزيد بشأن الواقعة.
  • ترمب أشار إلى وجود ضباط أمريكيين في كل من السعودية وتركيا يحققون في قضية خاشقجي.
  • ترمب أشار إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
  • ترمب وصف طلب السعودية شهرا لاستكمال التحقيق في مقتل خاشقجي بأنه فترة طويلة، قائلا إنه لا يوجد ما يدعو لذلك.
  • ترمب أعرب مجددا عن رفضه لإلغاء صفقات مع السعودية بسبب واقعة خاشقجي، وأضاف أنه لا يرغب في خسارة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة،لا أريد أن أخسر كل هذا الاستثمار الذي حدث في بلادنا.
وزير الخزانة في الرياض:
  • وسائل إعلام سعودية قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.
  • الوكالة قالت إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، واستعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.
  • الوكالة: اللقاء تطرق إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.
  • منوتشين قال أمس (الأحد) إن رواية السعودية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي "خطوة أولى جيدة لكنها ليست كافية، وإنه من السابق لأوانه مناقشة العقوبات على الرياض بشأن الواقعة.
  • منوتشين قال إنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار في السعودية، وأن زيارته ستركز على إجراء محادثات بشأن الجهود المشتركة في مواجهة تمويل الإرهاب والحد من النفوذ العسكري والسياسي لإيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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