تركيا تنفي وجود مساومات مع السعودية بشأن خاشقجي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، إن المزاعم بوجود مساومات بين تركيا والسعودية على خلفية قضية مقتل خاشقجي هي مزاعم غير أخلاقية. بحسب قوله.

وأضاف جليك خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) عقده في العاصمة أنقرة، أن تركيا أمام جريمة معقدة تم الترتيب لها بشكل وحشي.

تصريحات جليك:

جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول "معقدة" وسيحاسب المسؤولون عنها، والفاعلون بذلوا مجهودا كبيرا لطمس آثار جريمتهم.

ستظهر نتائج التحقيق وسيحاسب المسؤولون، بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى في ارتكاب مثل هذه الجريمة.

الحكومة التركية ستعمل على كشف الحقيقة كما هي وهذا دين شرف بالنسبة لها.

تركيا بلد محترم وموثوق به ونحن نسعى لدعم أي ادعاء بدليل قانوني، ومن الممكن للجميع أن يطلق الشائعات ولكن نحن لا نقوم بذلك.

التحقيقات في هذه القصية تأخرت بسبب التأخر في دخول القنصلية.

تطورات سياسية:

بدوره أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا تركز على قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

بيان للرئاسة التركية قال إن الجانبين بحثا تطورات هذه القضية، وإنهما اتفقا على ضرورة كشف جميع ملابساتها.

الاتصال تم بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيعري كافة التفاصيل الخاصة بقضية مقتل خاشقجي.

الرئاسة التركية قالت إن الرئيسين ناقشا العلاقات الثنائية وتطورات الملف السوري.

خلفية: