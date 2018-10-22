القبض على مؤلف كتاب ينفي فقر مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة

ألقت الشرطة المصرية القبض مساء الأحد على مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك وفقا لما ذكره مصدران أمنيان وزوجة الكاتب.

التفاصيل

ألقي القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" تضمن انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

أعلنت نجلاء سلامة زوجة فاروق على حساب زوجها بموقع تويتر نبأ القبض عليه مساء أمس الأحد.

تم القبض على د. عبد الخالق فاروق و تم اقتيادة الى قسم الشروق

انا زوجتة نجلاء سلامة — Abdel Khalek Farouk (@KhalekFarouk) October 21, 2018

قالت زوجة الكاتب لرويترز إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه إنهم يلقون القبض عليه بسبب هذا الكتاب.

أضافت أنه سُمح لها فيما بعد بتسليمه طعاما وأدوية وملابس في قسم الشرطة المحتجز به.

قال مصدران أمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

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