القبض على مؤلف كتاب ينفي فقر مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة

ألقت الشرطة المصرية القبض مساء الأحد على مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك وفقا لما ذكره مصدران أمنيان وزوجة الكاتب.
التفاصيل
- ألقي القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" تضمن انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.
- أعلنت نجلاء سلامة زوجة فاروق على حساب زوجها بموقع تويتر نبأ القبض عليه مساء أمس الأحد.
- قالت زوجة الكاتب لرويترز إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه إنهم يلقون القبض عليه بسبب هذا الكتاب.
- أضافت أنه سُمح لها فيما بعد بتسليمه طعاما وأدوية وملابس في قسم الشرطة المحتجز به.
- قال مصدران أمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
خلفية
- اشتهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعديد من التصريحات، أبرزها قوله إن مصر "فقيرة أوي" فجاء كتاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي كتب في مقدمته أنه "رد على الجنرال عبد الفتاح السيسي" على حد قوله.
- شهدت مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014 حملة على المعارضين يصفها ناشطون بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. إذ يصل عدد المعتقلين إلى نحو 60 ألفا وفق تقديرات غير رسمية.
- سبق أن ألقت السلطات المصرية القبض على معصوم مرزوق ويحيى القزاز والباحث الاقتصادي رائد سلامة ضمن حملة اعتقالات بعد إعلانهم عن مبادرة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
- اختفى النائب البرلماني السابق مصطفى النجار منذ أكثر من 20 يوما، وكان قد كتب منشورا على حسابه بموقع فيسبوك أعلن فيه عن اعتقاله بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.