أردوغان وترمب يتفقان على كشف كل ملابسات مقتل خاشقجي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب ناقشا هاتفيًا قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز النقاط التي ناقشها الرئيسان:

الاتفاق على ضرورة كشف كل ملابسات مقتل خاشقجي بجميع جوانبها.

بحث المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون.

تأكيد العزم على تطوير التعاون بين البلدين وتطبيع العلاقات في المجالات كافة.

التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب".

التأكيد على أهمية اتفاق إدلب بسوريا وأهمية تنفيذ خطة الطريق حول "منبج " في أقرب وقت ممكن.

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