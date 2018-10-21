"يني شفق" تفجّر مفاجأة: ابن سلمان اتصل بخاشقجي قبل قتله

أردوغان أوضح في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول أنه سيعلن تفاصيل جديدة في القضية خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بعد غد الثلاثاء.