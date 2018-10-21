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"يني شفق" تفجّر مفاجأة: ابن سلمان اتصل بخاشقجي قبل قتله

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
21/10/2018

فجرت صحيفة "يني شفق" التركية مفاجأة من العيار الثقيل (الأحد) بقولها إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث هاتفيا مع الصحفي جمال خاشقجي قبل مقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول.

مفاجأة يني شفق:
  • الصحيفة قالت إن الأمير محمد بن سلمان تواصل مع جمال خاشقجي هاتفيا أثناء وجوده داخل القنصلية، حيث اتصل الفريق السعودي الذي تم إرساله إلى القنصلية بولي العهد السعودي وأعطوا الهاتف لجمال خاشقجي الذي أمره ابن سلمان بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما رفضه خاشقجي، ومن ثمّ قام فريق الاغتيال بقتل جمال خاشقجي.
  • رواية يني شفق تفنّد الرواية الرسمية السعودية التي أعلنتها السبت بشأن مصير خاشقجي والتي قالت فيها إن الصحفي السعودي قتل في شجار مع أشخاص داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
  • السعودية أعلنت (السبت) وفاة خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بعد أكثر من أسبوعين على تصريح ولي العهد السعودي بأنه غادرها حيا بعد دقائق من دخولها.
  • وكالة الأنباء السعودية قالت إن التحقيقات الأولية أظهرت أن "مناقشات" تمت بين جمال خاشقجي وبين أشخاص قابلوه في القنصلية السعودية بإسطنبول أدت لشجار واشتباك بالأيدي أفضى لوفاته.
أحدث تصريحات أردوغان:
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال (الأحد) إنه سيعلن (الثلاثاء) المقبل التفاصيل اللازمة بشأن مقتل خاشقجي.
  • أردوغان أوضح في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول أنه سيعلن تفاصيل جديدة في القضية خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بعد غد الثلاثاء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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