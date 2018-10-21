وول ستريت: أمير سعودي استمع إلى تسجيل يكشف حقيقة مقتل خاشقجي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأمير خالد الفيصل استمع إلى تسجيل صوتي يدحض الرواية السعودية التي تشير أن جمال خاشقجي قتل إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده إسطنبول.

التفاصيل:

استندت الصحيفة الأمريكية في معلوماتها على تصريحات اثنين تقول إنهم ينتمون إلى العائلة المالكة في السعودية (لم تكشف عن هويتهما).

بعد أيام من واقعة اختفاء خاشقجي، الذي تبين مقتله فيما بعد، أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك السعودي إلى تركيا لمتابعة التحقيقات وصنفته الصحافة الغربية بأنه "الذراع الأيمن للملك سلمان بن عبد العزيز".

بحسب الصحيفة، حصل "الفيصل" على أدلة تشير إلى تعرض "خاشقجي" لـ"التخدير، والقتل، والتقطيع"، بعد دخوله قنصلية بلاده بوقت قصير.

قال أحد المصدرين لـ "وول ستريت": "التسجيل الصوتي لا يحمل هذا الهراء حول اندلاع شجار".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة الماضية أن خالد الفيصل عاد إلى السعودية برسالة "قاتمة" للعائلة المالكة، وقال لأقاربه إنه "من الصعب حقا الخروج من هذا (قضية مقتل خاشقجي).

نقلت "نيويورك تايمز" ما قاله الفيصل بناء على تصريحات أحد الأقارب الذين تحدث مع الأول حول القضية بعد عودته من تركيا.

يناقض تقرير "وول ستريت" الرواية السعودية الرسمية، وغيرها من الروايات غير الرسمية التي نقلتها وسائل إعلامية عن مسؤولين سعوديين، تركز جميعها على أن "خاشقجي" قتل على خلفية "شجار" مع أشخاص داخل القنصلية.

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