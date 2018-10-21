واشنطن بوست: التفسير السعودي لوفاة جمال خاشقجي محض خرافة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرواية السعودية حول مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي حكاية خيالية.
أبرز ما أوردته الصحيفة في افتتاحيتها:
ونشرت واشنطن بوست مقتطفات لمقابلة لم تنشر من قبل للصحفي جمال خاشقجي، أجرتها معه الصيف الماضي محررة صفحات الآراء الدولية، كارين عطية.
أبرز ما ورد في مقابلة لم تنشر من قبل مع خاشقجي:
- نحن بعيدون عن الديمقراطية.
- الديمقراطية في أمريكا وفنلندا والدنمارك مثلا، تجعل القائد مسؤولاً أمام أصغر شخص في الشارع.
- قادتنا يرون أنهم يعرفون أكثر من غيرهم، وأشخاص مثلي، يعيقون عملية إصلاحهم.
وكتبت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها.. إن السؤال ليس بشأن مدى مصداقية الرواية السعودية الأخيرة حول ملابسات وفاة خاشقجي، إنما عمن يظن السعوديون أنهم يخدعون؟
نيويورك تايمز: يخدعون من؟
- في العالم الاستبدادي لولي العهد السعودي، فإن ما يفكر به العامة ليس مهماً، إنما المهم، هو إن كان رَمْي الرجال الذين نفذوا عملية الاغتيال تحت الحافلة كافيا لإرضاء الرئيس ترمب.
- ترمب بحث منذ اليوم الأول، عن مخرج للتشبث بصديقه الحميم، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصفقات الأسلحة المربحة مع السعودية.
- ترمب تنفس الصعداء إزاء ما فبركه السعوديون، بعد أسبوعين من الأكاذيب ومحاولات التملص.
- إن ما لا يمكن إنكاره، هو أن 15 ضابطاً سعودياً سافروا إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وقتلوه هناك.
- ترمب هو جزء من أقلية، في مقابل أغلبية ترفض تصديق الرواية السعودية.